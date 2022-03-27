Siyasetin gündemi Erdoğan’ın manda yoğurtlu tarifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün çiftçilerin karşısına geçip, manda yoğurtlu, kestane ballı tarif vermesi ve şifa için herkese tavsiye etmesi ülke gündemine bomba gibi düştü. Ekonomik kriz karşısında vatandaşın her geçen gün daha da fakirleştiğine dikkat çeken siyasetçiler, Erdoğan'ı eleştirdi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Tokat’ta toplu açılış töreni sonrası bir sosyal tesiste çiftçilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uyumadan önce tükettiği özel bir karşımın tarifini verdi ve öneride bulundu:

“Ben her akşam manda yoğurdu… Onun içine Medine hurması doğrarım 3 tane veya 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer, yatarım. Şifa… Yoğurt önemli. Sizdeki belediye sürekli bakraç içinde manda yoğurdumu mutlaka gönderir. Ankara Mamak Belediye Başkanımız temin ediyor. Tavsiye ederim, çok çok faydalı. Şifadır.”

Bu tarif ve öneri sonrası siyasiler, ülkedeki ekonomik krize işaret ederek, Erdoğan’a tepki gösterdi:

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak: Sarayın yediklerini hazmetme ve şifa reçetesi belli oldu. Manda yoğurdu (1kg, çömlekte): 78 TL, Kestane balı (460 gram): 180 TL, Medine Hurması (1 kg): 120 TL, Yulaf ezmesi (350 gr): 27 TL Yatmadan önce karıştırarak yiyorsunuz. Afiyet olsun! Mesele; Sarayın yatmadan şifa niyetine yediği “Manda yoğurdu, Medine hurması, Kestane balı ve yulaf karışımı” değil. Asıl mesele bu saray idaresinde; Milletimizin çöpten rızık toplamaya çalışmasıdır. Peki bu ülkeyi, bu hale kim getirdi? Bu iktidar getirmedi mi?

REİS DEDİĞİN BÖYLE OLUR (!)

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt: Sayın Erdoğan, akşam yatmadan önce bir tabak manda yoğurdu, kestane balı, Medine hurması, biraz yulaf karışımı yer yatarmış. Reis dediğin böyle olur(!) Vatandaşının sağlığını düşünür. Muhalefet ne düşünüyor? Varsa yoksa açlık, yokluk. VAROLASIN Başkanım. Sen olmasan ne yer bu Millet?

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: Yiyecek ekmek almak için uzun kuyruklarda bekleyen halka Erdoğan’ın gecelik şifa tavsiyelerinin fiyatı 405 TL! Parayı nereden bulacaklarını söylersen şifa olur belki!

TÜM TÜRKİYE’Yİ SARAY’I GİBİ SANIYOR

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç: Vatandaş bırakın manda yoğurdunu, ekmek bulamıyor. Her gün 100’lerce insanımız yeterli beslenemediği için koronavirüsten ölüyor. Erdoğan tüm Türkiye’yi Saray’ı gibi sanıyor…

YOKSULLUĞA TERK EDİLMİŞ HALKIN PARASIYLA

CHP İstanbul Milletvekili: Gökan Zeybek: Bir tarafta kuruşun hesabını yapmaya mecbur bırakıldığı için sabahın kör saatinde ucuz ekmek kuyruğuna giren halk, diğer tarafta yatmadan önce Medine hurması, kestane balı ve yulaf ezmesi ile zenginleştirilmiş manda yoğurduyla beslenen Erdoğan. Manda yoğurdunun kilosu 60-65 TL. Medine hurmasının kilosu 100-125 TL. Kestane balının kilosu 300-350 TL. Yulaf ezmesinin kilosu 30-35 TL. Yoksulluğa terk edilmiş Halkın parasıyla Saray yaşamı, lüks, şatafat… Hatırlatma… Saray’ın yıllık mutfak gideri 7 Milyon 414 bin TL.

TURİST GİBİ YAŞIYORLAR

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Turist gibi yaşayan onlar, manda yoğurdu yiyen onlar, kestane balı yiyen onlar… Biz de pazarın döküntüsünü yiyoruz! Türkiye'nin gerçeği sarayın mutfağında değil; Sokakta, vatandaşın sofrasında!

MİLLET KURU EKMEK KUYRUĞUNDA

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Herhalde şöyle zannediyor. 85 milyonun evinde Medine hurması var, manda yoğurdu var, yulaf var, kestane balı var, herkesin evinde var ama yemesini bilmiyorlar. Erdoğan da yemesini öğrensinler diye anlatıyor. Gerçeklikten kopmak budur, saraylı olmak budur. Eskişehir’den manda yoğurdu, Rize’den bal, Konya’dan yulaf, Ümraniye’den Hale ve Jale, Kadıköy’den bütün mahalle… Ya Erdoğan sen ne diyorsun ya? Millet kuru ekmek kuyruğunda.

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