Sökülen asırlık zeytin ağaçları yeniden dikildi

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de üç gün önce iş makinaları ile sökülen asırlık zeytin ağaçlarının Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri yönetimi tarafından iş makinaları ile yeniden başka bir alana dikildiği açıklandı. Bazı zeytin ağaçları ise köylüler ve çevrecilerin sert tepkisi üzerine söküldükleri yere dikildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de üç gün önce iş makinaları ile sökülen asırlık zeytin ağaçlarının Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri yönetimi tarafından iş makinaları ile çıkartılarak 15 kilometre uzaklıktaki zeytin park alanı denilen bölgeye dikildiği açıklandı.

Konu ile ilgili basın açıklaması yapan Yeniköy Kermerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. zeytin ağaçlarının söküldüğü alanın 2016 yılında kamulaştırıldığı belirtilerek “9 zeytin ağacı uzmanlar eşliğinde yine YK Enerji bünyesinde oluşturulan ve 22 binden fazla zeytin ağacının yer aldığı zeytin park alanına taşınmıştır. Hiçbir şekilde ağaçların kesilmesi, zarar görmesi gibi bir durum söz konusu değildir” denildi.

ZEYTİN PARK ALANINA TAŞINMIŞTIR

Açıklamada ayrıca “Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında “İkizköy'de zeytin ağaçları kesiliyor” içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Söz konusu zeytin ağaçlarının bulunduğu alan, 2016 yılında kamu yararı kararı doğrultusunda yerli kaynaktan elektrik üretimi amacıyla kamulaştırılarak madencilik faaliyetleri için şirketimize tahsis edilmiştir. Linyit İşletmeleri sahasında bulunan, 9 zeytin ağacı uzmanlar eşliğinde yine YK Enerji bünyesinde oluşturulan ve 22 binden fazla zeytin ağacının yer aldığı zeytin park alanına taşınmıştır” kaydedildi.

AĞAÇLARIN ZARAR GÖRMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Açıklamanın sonunda ise “Hiçbir şekilde ağaçların kesilmesi, zarar görmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kök bütünlüğü korunan ağaçların herhangi bir zarar görmemesi için iş makineleriyle etrafları kazılarak ve budamaları yapılarak yeni yerlerine taşınmaktadır. Tüm bu işlemler uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Öte yandan, zeytin ağaçlarının taşınması sırasında madencilik faaliyeti için şirketimize tahsis edilmiş alanın içine girilerek iki çalışanımıza eylemciler tarafından saldırılmış ve çalışanlarımız darp edilmiştir. Saldırının ardından kolluk kuvvetleri, eylemcilere müdahale etmiştir. Çalışanlarımıza saldıran ve yaralanmalarına neden olan kişiler hakkında da tüm yasal haklarımızı kullanarak suç duyurusunda bulunduğumuzu belirtmek isteriz” ifadelerine yer verildi.

KÖYLÜLERİN ASIRLIK EMEKLERİNİ ÇALDILAR

İkizköy Çevre Platformu Sözcüsü aktivist Deniz Gümüşel ise SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Sökülen 17 zeytin ağacından 9’unu köylülerin haberi olmadan götürüp zeytin parka dikmişler, diğer sekizinin götürülerek köylülerin asırlık emeklerinin çalınmasına biz engel olduk ve 8 zeytin ağacı da söküldükleri yere dikildi. Burada kamulaştırılsa dahi zeytinin ürünü yine köylünündür, emek ve ürün hırsızlığı vardır, bu konuda da suç duyurumuzu yaptık” diye konuştu.

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