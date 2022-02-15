6 askerin katili PKK’lı teröristin cezası belli oldu

2016 yılında Şırnak-Van karayolunda 6 askerin şehit olduğu, terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırı davasında terörist Hüseyin Osmanpura 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Şırnak'ta 26 Eylül 2016’da, Şırnak- Van yolu güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine yönelik PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 6 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden Hüseyin Osmanpur'un yargılanmasına Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Devletin birlik ve bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma, kasten adam öldürme, yağma, mala zarar verme ve ateşli silah kanununa muhalefet’ suçlarından yargılanan Osmanpur'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531 yıl 6 ay hapis cezası verildi.