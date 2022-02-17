Sıla’yı şikayetinden vazgeçmedi diye katletmiş

Giresun'da nişanlısı Sıla Şentürk'ü bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra kaçarken yakalanan Hüseyin Can Gökçek'in, hakkındaki suç duyurusundan vazgeçmediği için 16 yaşındaki kızın canına kıydığı ortaya çıktı.

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Giresun’da eski nişanlısı Sıla Şentürkü (16) bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra kaçarken yakalanan Hüseyin Can Gökçek (21), polisteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Gökçek’in, genç kızdan tehdit nedeniyle hakkındaki suç duyurusundan vazgeçmesini istediği, olumsuz yanıt alınca da evdeki mutfaktan aldığı bıçakla boğazını kestiği ortaya çıktı.

UÇAK BİLETİ ALIRKEN YAKALANDI

Cinayetten sonra sonra taksi çağırarak kaçan Hüseyin Can Gökçek, Ankara’ya gitmek üzere Ordu-Giresun Havalimanı’nda uçak bileti aldığı sırada polis ekiplerince kıskıvrak yakalanmıştı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dün Giresun’da 21 yaşındaki Hüseyin Can Göçek tarafından canice öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk’le ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 2020 yılında staj için kurulan WhatsApp grubunda tanışan Sıla Şentürk ve Hüseyin Can Göçek aralarında duygusal yakınlık geliştiği ifade edilerek, şöyle denildi;

– 22 Mart 2021 tarihinde bu ilişkinin Sıla Şentürk’ün ailesi tarafından onaylanmaması sebebiyle Sıla Şentürk, ailesi tarafından şiddete maruz kalmıştır. Gelişen olaylar neticesinde kız çocuğu ve zanlı birlikte kaçmıştır.

– Ailenin şikayeti üzerine emniyet kontrol noktasında Sıla Şentürk ve Hüseyin Can Göçek polis memurları tarafından yakalanmıştır. 25 Mart 2021 tarihinde kız çocuğu Sıla Şentürk hakkında acil koruma kararı alınmış ve bakanlığımıza bağlı bir kuruluşa yerleştirilmiştir.

– Bu süreçte Hüseyin Can Göçek de hakkında yapılan şikayete istinaden tutuklanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda ve aile ile çocuğun ortak istekleri doğrultusunda 12 Nisan 2021 tarihinde kız çocuğu, hakkında danışmanlık tedbiri kararı alınarak ailesi yanına dönmüştür.

‘RİSK VE TEHDİT NEDENİYLE BAŞVURU YAPILMADI’

11 Kasım 2021 tarihinde, Sıla Şentürk hakkında devam eden istismar davasında ailenin Hüseyin Can Göçek’ten şikayetçi olduğu, kız çocuğunun ise şikayetinden vazgeçtiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

– Sanığın mahkemeye yüzde 50 oranında engelli olduğuna dair rapor ibraz etmesi ve Sıla Şentürk.’ün şikayetini geri çekmesi üzerine Hüseyin Can Göçek mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmiştir.

– Bunun üzerine baba, Sıla Şentürk’ün kurum bakımına alınmasını talep etmiştir. 16 Kasım 2021 tarihinde savcılık kararı ile kız çocuğu Sıla Şentürk hakkında ikinci kez acil korunma kararı alınarak yeniden bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta korumaya alınmıştır.

– İlerleyen süreçte Sıla Şentürk yeniden Hüseyin Can Göçek’ten şikayetçi olmuş ve ailesi yanına dönmek istemiştir.

– Aile de çocukları Sıla Şentürk’ü teslim alma talebinde bulunmuştur. 07 Aralık 2021 tarihinde danışmanlık tedbiri kararının devam etmesi kaydıyla kız çocuğu ailesi yanına dönmüştür.

– 20 Ocak 2022 tarihinde danışmanlık tedbiri kapsamında yapılan en son görüşmede, çocuk veya ailesi tarafından herhangi bir risk ve tehdit durumundan bahsedilmemiş ve bu yönde bir başvuruda bulunulmamıştır.

Yaşanan cinayetin ardından bakanlık uzmanlarının, aile ile rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başladığı bildirilerek, 21 yaşındaki failin durumu ile ilgili hukuki sürecin bakanlık tarafından takip edildiği ve caninin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacağı kaydedildi.

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