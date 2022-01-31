Ankara’da kar başladı

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışının etkisi altında kalan kentte ana arterler, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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Ankara’da gece saatlerine doğru etkisini arttıran kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışının yoğunluğuyla görüş mesafesi kısaldı.

Vatandaşlar, kar yağışının aniden bastırmasıyla kapanan yollarda zorluk yaşadı. Bazı sürücüler ise yolda kalmamak için araçlarını ana arterlere park ederek evlerine yürüyerek gitti.

Cemal Aytekin, kar yağışından dolayı aracını Kızılay’a park ettiğini belirterek, “Anlık bastıran durumdan kaynaklı biz de aracımızı Kızılay’a bıraktık. Maalesef böyle bir durum oldu, biz de yürüyerek geldik buraya. Ortalama bir, bir buçuk saattir yürüyerek geldik. Bir de kış lastiğimiz vardı ancak mevcut şartlardan dolayı aracı bırakıp geldik çünkü rampa yukarı çıkıyoruz” dedi.

Kar yağışı nedeniyle bazı yerlerde maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, yolların boş olmasını fırsat bilen bazı sürücüler ise araçlarıyla kar üzerinde drift yaptı. Mamak’ta tuzlama aracı devrilirken, Keçiören’de ise kar küreme aracının küreği araçtan ayrıldı.

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