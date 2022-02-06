Bahçeli’den ‘erken seçim’ açıklaması

Partisinin Kızılcahamam kampı sonrasında değerlendirme toplantısı yapan MHP lideri Bahçeli, "Erken seçim Türkiye'nin gündeminde yer almamaktadır" dedi. ABD Büyükelçisi Flake'nin İBB Başkanı İmamoğlu ile yaptığı görüşmeyi de sert bir dille eleştirdi. Bahçeli, "Bu ziyaret sorgulanmaya açık bir tercihtir. Ayağının tozuyla koşa koşa İmamoğlu'na gitmesi zarfsız bir mesajdır" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otelde gerçekleştirilen toplantıda Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

Kızılcahamam kampı sonrasında değerlendirme yapan Bahçeli şunları söyledi:

* Zillet İttifakı belirsizliklerle, bilinmezlerle doludur. Cumhurbaşkanı adayları karanlıktadır. Bunların birbirlerine kuşkusuz bu şaibeli tablo bizim sorunumuz dahilinde değildir. Serok Ahmet’in cumhurbaşkanı adayı tarifi Kılıçdaroğlu’nu dışlama üzerine bina edilmiştir.

“KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU SİVRİLME PEŞİNDE”

* Kılıçdaroğlu , saymak ve anlatmakla bitmeyecek teyakkuz dehlizinde bir o yana bir bu yana sallanmaktadır. İBB Başkanı’nın İngiltere Büyükelçisi yediği karda yediği balıktan haberdar olduğunu açıklamıştır.

* İmamoğlu’nun açıklaması ise Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının tam tersi yöndedir. İkisi arasındaki gerilimin ana arteri Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusudur. İkisi de sivrilmek için çırpınmaktadır. CHP, kulislerin ve kumpasların partisidir.

“GÜNDEMDE ERKEN SEÇİM YOK”

* Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar ancak içeriğini kendileri de bilmiyorlar. Zillet İttifakında hayal çoktur, hantallık pek çoktur.

* Türkiye’nin parlak geleceği cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Erken seçim Türkiye’nin gündeminde yer almamaktadır. Seçimler 2023 Haziran ayında yapılacaktır.

* Aziz Türk milleti kararını vermiş, gelecek ümitlerini cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bağlamıştır.

* MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesi için insanüstü çaba gösterecektir.

* MHP, 2023’te TBMM’de vekil sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur İttifakı’nın anayasayı değiştirme çoğunluğuna ulaşması için olağanüstü bir çalışma azmi sergileyecektir.

ABD ELÇİSİ’NİN İMAMOĞLU ZİYARETİ ZARFSIZ BİR MESAJDIR

* Bizi bir hayli düşündüren çarpıklık, zillet ittifakının yabancılardan beklediği ayıplı ilgidir. ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake, 7 Ocak’ta Türkiye’ye gelmiştir. Flake, 26 Ocak’ta sayın Cumhurbaşkanı’na güven mektubunu sunmuştur. 31 Ocak’ta İBB Başkanı’nı ziyaret etmiştir.

* Bu ziyaret sorgulanmaya açık bir tercihtir. Ayağının tozuyla koşa koşa İmamoğlu’na gitmesi zarfsız bir mesajdır. Be hey Büyükelçi sen kendini ne sanıyorsun. ters diplomasi ile nereye varmayı aklından geçiriyorsun?

* Diplomatik nezaketi çiğneyerek soluğu İBB’den alması kasti ve programlanmış bir tahriktir. Ankara’da ziyaret edilecek makamlar bitti de geriye İBB mi kaldı?

* Türkiye’ye bir nevi müstemleke ülke muamelesidir. Kılıçdaroğlu’nu da mı evvelde ziyaret etmeyi aklına getirmedi. Bu ne telaştır, neyin işaret fişeğidir. Türkiye’de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez, geçmeyecektir. Herkes haddini, hududunu bilsin.

* Uyarıyorum, geçmişte sözde Ermeni soykırımı iddiasını dillendiren bu büyükelçi görevinin sınırlarını aşmamalıdır.

“TÜRK YARGI SİSTEMİ BAĞIMSIZDIR”

* Asıl bu sözde karar Türkiye’nin egemenlik haklarını ihlal etmektedir. Hukuk demek devlet demektir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi hukukumuza zehir saçmıştır.

* Türk yargısı bağımsızdır. Görülen bir dava ile ilgili görüş bildirmek kabul edemeyeceğimiz bir çirkinliktir.

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