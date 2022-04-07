Cemal Kaşıkçı dosyası kapandı

2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında yeni gelişme... Savcının talebi, Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü sonrası cinayet davası dosyası Suudi Arabistan'a devredildi.

Fırat FISTIK

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Geçen hafta, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018 yılında İstanbul’da katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada, savcı yargılamanın durdurulmasını ve dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesini talep etmişti.

Mahkeme de devir konusunda Adalet Bakanlığı’na görüş sorulmasını hükmetmişti.

Bakanlıktan gelen görüş sonrası sabah saatlerinde Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan’a devredildiği ve cinayet davası dosyasının Riyad’a gönderildiği açıklandı.

Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz duruşma sonrası açıklama yaptı ve davanın sürmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Cengiz ayrıca Suudi Arabistan’ın demokratik bir ülke olmadığını, bu sebeple karara itiraz ettiklerini belirtti.

AVUKATLARDAN İTİRAZ

11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada avukat Gökmen Başpınar, Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşüne itiraz ederek, şunları söyledi:

– Adalet Bakanlığı'nın kararı, kanuna aykırıdır. Suudi Arabistan'da bir kovuşturma bulunmamaktadır. Kovuşturma orada tamamlanmış ve sanıklar hakkında beraat kararı vermiştir. Beraat kararı verilen sanıklar hakkında Türk mahkemelerinin yargılamaya devam etmesi açıktır. Gönderilirse, kanuna aykırı bir işlem yapılır. Açılmış bir dava da var. İdare mahkemesi tarafından verilecek yürütmeyi durdurma sonrası farklı bir resim çıkacaktır.

“TÜRK HALKINA KARŞI SORUMSUZLUK”

– Suudi Arabistan ile Türkiye arasında herhangi bir ikili anlaşma yok. Adaletin olmadığı bir ülkeye teslim ediliyor olması Türk halkına karşı yapılmış sorumsuzluk örneği teşkil etmektedir. Sanıkların ifadesinin Suudi Arabistan'da alınması gerektiğini söylemiştik, bunu tekrarlıyoruz.

– Durma kararı kanuna aykırıdır. Suudi Arabistan'da karar verilmiş ve kesinleşmiştir. İdare mahkemesinden gelecek sonucun beklenmesini, yargılamaya kaldığı yerden devam edilmesini, bakanlığın görüşünün reddedilmesini, davanın devam etmesini talep ediyoruz.

“KUZUYU KURDA EMANET ETMEYELİM”

Avukat Ali Ceylan da “Kuzuyu kurda emanet etmeyelim. Türk milletinin onurunu, haysiyetini koruyalım, böyle bir karar vermeyelim” diye konuştu.

Duruşmaya Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kampanya Sorumlusu Milena Büyüm, İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye Raportörü Emma Sinclair katıldı.

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