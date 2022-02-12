Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Gıda ürünlerinde KDV indirimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi destek paketinin açıklandığı toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.

Erdoğan’ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

* Yüksek enflasyonun etkilerini 2022 içinde büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Enflasyonla mücadele topyekûn bir fedakârlığı gerektirir.

* KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz.

* Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV'yi zaten yüzde 1 olarak uyguluyoruz. Müjdesini paylaştığımız düzenleme ile de devlet adına yüzde 7'lik bir indirim yapmış oluyoruz.

* KDV'si yüzde 1'e inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir. Bunlar pirinç, makarna, et, kahve, su, süt ve sut ürünleri, şeker ve şekerli ürünler, meyveler, sebzeler gibi günlük hayatta sık tüketilen gıdalardır.

* Gıda ürünlerinde KDV'yi yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanlığı düzenlemesini yarınki Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Az önce imzayı attım. Gıda sektöründen de aynı oranda fedakarlık talep ediyoruz.

* Pazartesi gününden itibaren toplamda yüzde 7 indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz.

* Aynı şekilde diğer tüm sektörlerde de bu düzeyde bir indirimi doğrudan vatandaşa yansıtacakları yaklaşım görmek istiyoruz.

* Denetim seferberliği de başlatıyoruz. Enflasyonla mücadele timleri aracılığıyla gıda başta olmak üzere, fiyatları makul, izahı olmayan bir şekilde artırılmış ürünlerle ilgili sıkı denetimler yürütülecek.

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