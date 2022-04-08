Son dakika… Kemal Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumu’na alınmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış" dediği Et ve Süt Kurumu yetkilileri tarafından binanın kapısı tel ile kapatılarak içeri alınmadı.

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TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı’na yaptığı ziyaretlerle gündem oluşturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tartışılan et fiyatları sonrası Et ve Süt Kurumu’na gideceğini duyurmuştu…

CHP lideri, daha önce de Türkiye İstatistik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı’na alınmamıştı…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu yetkilileri tarafından binanın kapısı kapısı tel ile kapatıldı.

KILIÇDAROĞLU’NA ET VE SÜT KURUMU’NU KAPILARI AÇILMADI

Et ve Süt Kurumu (ESK), binası önünde dakikalarca bekleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu’na (ESK)’ın kapıları açılmadı. Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili (ESK) kapısının önünde açıklamalarda bulundu.

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