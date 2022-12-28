Gezi Parkı davasında Kavala ve diğer sanıkların cezası onandı

Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 sanığa verilen 18'er yıl hapis cezaları İstanbul Bölge Adliye mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Gezi Parkı eylemlerine ilişkin verilen beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı dava, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Nisan ayında karara bağlanmıştı.

Mahkeme, Osman Kavala’yı “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman hakkında ise 18'er yıl hapis cezasına karar vermişti.

Firari sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Henry Jack Barkey, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Memet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi’nin ise dosyası ayrılmıştı.

Yerel mahkemenin kararının ardından dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği mahkumiyet kararlarında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığını belirterek, istşnaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

Oy birliği ile verilen kararda Yargıtay temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

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