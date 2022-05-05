HDP Genel Merkezi önünde gerginlik

Diyarbakır'dan gelen ve evlat nöbetinde olduğu öğrenilen üç aile, Ankara'daki HDP Genel Merkezi'nin önüne siyah çelenk bırakmak istedi. Engel olmak isteyen HDP'liler ile protestocular arasında gerginlik yaşandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ellerinde PKK’nın kaçırdığını söyledikleri çocuklarının fotoğrafları da bulunan 3 kişi, ‘Evlatlarımızı HDP’den istiyoruz’ yazılı siyah çelenkle HDP binası önüne geldi. Bu sırada dışarıya çıkan HDP milletvekili Ayşe Acar Başaran ve partililer, tepki gösterdi. Partililer, siyah çelengi alıp, atmak isteyince polis ile HDP’liler arasında arbede çıktı. Bu sırada aileler, “Evlatlarımızı geri verin” sloganı attı.

Gerginliğin sona ermesi ardından aileler adına Celil Begdaş açıklama yaptı. Begdaş, “Benim oğlum 15 yaşında hastaydı. 9 yaşındaki, 8 yaşındaki çocuğun dağda ne işi var? Peki bizim evlatlarımız nerede? Benim ne gündüzüm ne gecem ne bayramım var. HDP her zaman Kürtleri kandırdı. Ben burada Sayın Cumhurbaşkanıma, İçişleri Bakanıma teşekkür ederim. Bu HDP hiçbir zaman Kürtlerin temsilcisi olamaz. Bizi bize bıraksınlar. Ben burada Türküm, Diyarbakır’da Kürt’üm, Trabzon’da Laz’ım. Ben evladım gelene kadar bunun peşini bırakmam” dedi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu, evlat nöbeti tutan ailelerle görüştü