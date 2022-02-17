İBB’nin İstanbullulardan topladığı 6.2 milyonluk bağışa el konuldu

İstanbulluların pandemi döneminin başında ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için İBB’ye bağışladığı, İçişleri Bakanlığı kararıyla durdurulan yardım kampanyası kapsamında toplanan 6 milyon 212 bin 515 TL’ye Fatih Kaymakamlığı’nın kararıyla el konuldu. İki yıldır bloke halde bulunan para İstanbul Defterdarlığı banka hesabına aktarıldı.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbulluların pandemi nedeniyle ekonomik olarak zorlandığı günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) “Birlikte Başaracağız” kampanyası başlatmıştı.

İstanbullular, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere İBB'ye bağışta bulunmuştu. 30 Mart-18 Haziran 2020 tarihleri arasında 6 farklı bankada toplanan yardım paralarının bulunduğu hesaplar, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla dondurulmuştu.

İstanbul Valiliği'nden izin alınmaması, karara gerekçe olarak gösterildi. İBB, hesaplarının hukuksuz şekilde dondurulmasını yargıya taşıdı. Belediye kanunun 15. maddesine göre bağış toplamanın belediyenin yetki ve imtiyazları arasında olduğu hatırlatıldı.

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI BANKA HESABINA AKTARILDI

İBB’den yapılan açıklamada “Yargı sonucu beklenmeden Fatih Kaymakamı Kaan Peker imzasıyla İBB'ye resmi bir yazı gönderildi. Yazıda iki yıldır bloke halde bulunan paranın İstanbul Defterdarlığı banka hesabına aktarılmasına karar verildiği belirtildi” bilgisi verildi.

NE OLMUŞTU?

Tüm dünyayı sarsan corona virüs salgına karşı İBB, 30 Mart 2020'de İstanbul’da yaşayan ihtiyaç sahibi kesimlere yardım etmek için “Birlikte başaracağız” sloganı ile bağış kampanyası başlattı. Kampanyayı sosyal medya hesabından duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul bu süreci büyük bir dayanışma örneği sergileyerek aşacak. Destek ve bağış kampanyamıza siz de katılın” çağrısı yaptı.

4 BANKADA HESAP AÇILDI

İmamoğlu, bağış toplamak için 4 bankada açılan hesap numaralarını paylaştı. Ertesi gün 31 Mart'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzası ile 81 ilin valiliklerine, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na “yardım toplama” konulu yazı gönderildi. Yazıda son günlerde bazı yerel yönetimler başta olmak üzere kurum, vakıf ve derneklerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun açık hükümlerine rağmen herhangi bir izin almadan bazı hesapları ilan ederek yardım toplama faaliyetine giriştikleri belirtildi.

Bakanlıktan gelen yazının ardından İstanbul Valiliği’nin bağış için İBB’nin hesap açtığı bankalara yazı göndererek hesapların bloke edilmesini istedi. Bunun üzerine İBB’nin bağış hesabı açtığı bankalar arasında bulunan kamu bankası, hesabı hemen dondurdu. Diğer bankalardaki hesaplara bağışlar bir süre daha devam etti.

İçişleri Bakanlığı, salgın yüzünden ekonomik sıkıntı yaşayan yardıma muhtaç vatandaşlara destek için İBB tarafından başlatılan bağış kampanyası nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma da başlatmıştı. Soruşturmada henüz bir gelişme olmadı.

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