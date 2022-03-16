Ekrem İmamoğlu ‘Ramazan pidesi’ fiyatını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Halk Ekmek’in üreteceği 330 gramlık Ramazan pidesinin tüm ekonomik zorluklara rağmen 3 TL’den satılacağını açıkladı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hebasından İBB'ye bağlı Halk Ekmek tarafından üretilecek Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı.

İmamoğlu “330 gr Ramazan pidesini bu yıl 3 TL’den İstanbullulara sunacağız. Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek” paylaşımında bulundu. İstanbullular ucuz pideye Halk Ekmek büfelerinden ulaşabilecek. Geçtiğimiz yıl Halk Ekmek'in 365 gramlık pidesi 1.5 TL'den satışa sunulmuştu.

FIRINLAR 6 TL'YE SATACAK

2 Nisan'da başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde İstanbul Fırıncılar Odası da 330 gram sade pidenin fiyatını 6 TL olarak açıkladı.

Geçtiğimiz Ramazan ayında İstanbul’da 365 gram sade pide fiyatı 4 TL idi.

330 gr Ramazan pidesini bu yıl 3 TL’den İstanbullulara sunacağız. Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek. @ibbhalkekmek pic.twitter.com/tdiVjh5HRU — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 16, 2022

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