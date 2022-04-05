Kılıçdaroğlu: Ben ‘beşli’ çete diyeceğim, sen ne yapacaksın

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine, "Sen ekonomist değil, olsan olsan beşli çetenin tahsildarı olursun" sözlerinden dolayı 1 milyon liralık tazminat davası açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "O hakime açık ve net söylüyorum. Ben 'beşli çete' diyeceğim, bak bakalım sen ne yapacaksın. Sen beşli çeteye hizmet ediyorsun. Bir daha dava aç, açmazsan namertsin" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“HERKESİN GÜVENCESİ BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ OLACAK”

“Hep beraber günümüz aydınlık geleceğimizi yeniden inşa ederek parlak yapacağız. Güçlü bir gelenek inşa edeceğiz. Bunun öncüleri belediyelerimiz. Belediye başkanlarımız fedakarlıkla, bütün engellemelere rağmen çalışıyorlar. Baskılar, engellemeler var ama şikayet etmeyeceksiniz. Engelleri aşıp halka ulaşacaksınız.

Bulunduğunuz beldede, şehirde bir tek çocuk dahi yatağa aç girmeyecek. Herkesin güvencesi o kentin belediye başkanı olacak. Valisi, kaymakamı, cumhurbaşkanı, bakanı değil belediye başkanlarımız olacak. Çünkü az önce saydıklarımda adalet duygusu yok. Onlara zaten ulaşamazsınız. ‘Kara Kış Fonu’ dolayısıyla 4 milyon 480 bin 466 aileye yardım yapıldı. Bütün belediye başkanı arkadaşlarıma teşekkür ederim.”

“AVUKATLARIN ÇOK SORUNLARI VAR”

“5 Nisan Avukatlar Günü. Hakim var, iddia makamı var ve savunma makamı var. Yargı bu üçlüden oluşuyor. Avukatların çok sorunları var. Avukatlar yargı bağımsızlığı konusunda, çoklu baro konusunda endişe taşıyorlar. Serbest çalışan avukatlar ücretleri konusunda endişe taşıyorlar. Bugün grup başkanvekillerimiz Meclis Genel Kurulu’nda bunları gündeme getirecekler. Bakalım iktidar ve onun küçük ortağı ne söylüyor avukatlar konusunda.”

“ZAM EŞİTTİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN”

“Enflasyon aldı gidiyor. Hükümet bu konuda sadece vatandaşa ‘Fedakarlıkta bulunun’ diyor. Enflasyon en haksız ve acımasız vergidir. Zam, zam, zam eşittir Recep Tayyip Erdoğan. Kimse unutmasın. Bu işin sorumlusu sarayda oturan. Ben bakkalı, şoförü, simitçiyi sorumlu tutmayacağım.

‘Ekonomistim’ diyor. Laf aramızda çakma ekonomist keşke ekonomist olsa. Bir yerden ‘ekonomist’ lafını duymuş belli ki o da öykünmüştür. Ne yaptın? Merkez Bankası’nı söğüşlediniz, 128 milyar doları yok ettiniz.

Özellikle ‘faiz haramdır’ diyen ‘Erdoğan doğru yapıyor faize karşı çıkıyor’ diyen kardeşlerim dinlesinler. Bankaların bir numaralı geliri faizdir. Bu yılın ilk iki ayında, bankaların karı yüzde 322.8 artmış. Faiz gelirlerinden olağanüstü paralar sağlıyorlar. Kamu bankalarının geliri ise yüzde 540 oranında artmış. Demek ki faizcilere hizmet eden bir hükümetimiz var. Hani faize karşıydın? Hani faiz haramdı?”

‘BEŞLİ ÇETE’ DAVASI

“Beşli çete diye eleştirdim. Beşli çeteye hizmet ediyor dite eleştirdim. Beşli çetenin tahsildarlığını yapıyor diye eleştirdim bunun üzerine mahkemeden bir karar aldılar. Ben ihtiyatlı konuşacakmışım, beşli çeteye demeyecekmişim. Sarayın mahkemesi böyle karar vermiş. O hakime açık ve net söylüyorum. Ben beşli çete diyeceğim bak bakalım sen ne yapacaksın? Ben vatandaşın hakkın hukukunu savunacağım sen beşli çeteden yana tavır alacaksın. Ben sana hakim değil, beşli çetenin yandaşısın diyecektim. Bal gibi beşli çete. 18 yılda bu beş şirkete 203 milyar liralık iş verildi.

203 milyar lirayı alan herhalde bunun bedelini ödeyecektir değil mi? Yüzde 10’u ne yapar 20 milyar lira yapar. Yüzde 10’una çalışmaz daha yükseğine çalışır ben de biliyorum. Her şeylerini finanse ediyorlar ben de biliyorum. Bu ülkenin savcılarına da sesleneyim; rüşvet olaylarının üzerine niye gitmiyorsunuz? beş kişiye 203 milyar liralık ihale verilecek ve bu beş kişinin adı ‘kamudan ihale alan en büyük beş şirket’ diye bütün dünya literatürüne girecek. Görenler ‘malı götürenler’ diyecek.

Sen bana ‘beşli çeteyi kullanma’ diyorsun. Bunların hiçbirisi bildiğimiz ihale değil adamı çağırıyorlar ‘Sana verdim’ diyorlar. Çünkü benim onunla özel bir ilişkim var. Beni besleyecek, yandaşlarımı besleyecek. Adam ‘bu işi dolara bağlayalım, garantiye bağlayalım’ diyor. Bağlıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın onuru olan lirayı atıyorsun dolara bağlıyorsun. Bunlara beşli çete dediğim için beyefendi incinmiş, gücenmiş. Sen beşli çeteye hizmet ediyorsun. Bir daha dava aç, açmazsan namertsin. Erdoğan, bunlara, ‘Hiçbir banka kredi vermiyorsa ben sana hazineden garanti veriyorum’ diyor.”





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