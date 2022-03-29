Kılıçdaroğlu: Hangi kanunu getirirseniz getirin, sizi göndereceğiz!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim Kanunu düzenlenmesine ilişkin, "Demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik çalışmalarından etkilenmeyecektir. İşbirliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız. Hangi kanunu getirirlerse getirsinler, sizi göndereceğiz arkadaş göndereceğiz. Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. Allah'ın izniyle yolcu edeceğiz onları" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

6 LİDERİN İKİNCİ BULUŞMASI

“6 lider ikinci kez bir araya geldik. Aslında toplumun bütün kesimleri orada temsil ediliyor. Devletin karar alma mekanizmalarının bir kişiye emanet edilmesinin getirdiği felaketi, getirdiği olumsuzluğu hepimiz görüyoruz. Bunu sadece ben görmüyorum diğer liderler de görüyorlar ve Türkiye’nin bu bataktan çıkması lazım.

Türkiye’nin huzur içinde buradan çıkması lazım. Sadece benim değil, Millet İttifakı’nı oluşturan liderlerin de ana hedefi bu. Parlamentoyu işlevsiz hale getirdiler ama biz parlamentoyu yeniden halkın meclisi haline getirmek istiyoruz. Bir kişinin emir ve talimatıyla hareket eden bir Türkiye Büyük Millet Meclisi değil, milletin iradesiyle hareket eden ve milletin sorunlarına çözüm üreten bir palamentoyu yeniden inşa etmek istiyoruz.”

“SEÇİM GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ”

“Bir bildiri yayımladık o bildiride beş temel mesaj var. Bu beş temel mesajı sevgili yurttaşlarımla paylaşmak isterim;

1: Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritasını belirlemek üzere bir çalışma grubu oluşturduk. Güçlendirilmiş parlamenter sistemden neyi anladığımızı anlattık, bununla ilgili metni kamuoyu ile paylaştık.

2: Birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan seçim kanunu teklifi üzerinde de görüştük. O konuda görüşümüzü metinden okumak isterim. ‘Milletimizin bilmesini isteriz ki demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik çalışmalarından etkilenmeyecektir. İşbirliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız.’ Hangi kanunu getirirlerse getirsinler… Koltuğu korumak için efendim şöyle değişiklik yapalım böyle değişiklik yapalım.

Anlamadıkları bir şey var, bu millet kararını verdi zaten kardeşim. Bu millet 21. yüzyılda açlığı yeniden yaşıyor. Bu ortamı bizim önümüze koyanları gayet iyi biliyor, sizi gönderecek kardeşim. İradesiyle, sandıkta gönderecek. İstediğiniz gibi değiştirin göndereceğiz arkadaş göndereceğiz. Türkiye’nin huzura ihtiyacı var. Allah’ın izniyle yolcu edeceğiz onları.

Öte yandan hangi şartlarda olursa olsun milli iradeyi parlamentoya tam olarak yansıtmak üzere seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma grubu daha oluşturduk. Bunların ne yapacağını biliyoruz. Her türlü dalavere, üç kağıt bunların işi bunu da gayet iyi biliyoruz. Bizim görevimiz önlem almak. 6 lider bu konuda anlaştık. Sandık, seçim güvenliğini sağlayacağız.”

Ayrıntılar geliyor…

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