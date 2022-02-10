Mahkemeden Osman Kavala kararı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Osman Kavala’nın bugün dosya üzerinden aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme, Kavala’nın tutukluluğunun oy çokluğuyla devamına karar verdi.

Mahkeme gerekçesinde, “Son tarihli değerlendirmeden bu yana hukuki durumda değişiklik olmaması gözetilerek sanık Mehmet Osman Kavala’ya isnat edilen suçun vasıf ve niteliği, yargılamanın geldiği aşama, dosyada bulunan HTS kayıtları, ve BAZ bilgileri üzerinde yapılan inceleme, dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporlar, atılı suçun yasada öngörülen cezanın üst sınırı, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı anlaşıldığı” belirterek oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ÜYE HAKİM KARŞI OY KULLANDI

Daha önce de Kavala’nın adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmesi yönünde oy kullanan üye hakim, yine karşı oy kullandı. Karşı oy gerekçesinde ise “sanığın savunmasının alınmış olması, delillerin toplanmış olması, dosya kapsamı, dosyanın geldiği aşama, bu aşamadan sonra delil karartma ihtimalinin olmaması, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, tutukluluğun bir tedbir oluşu, tutuklulukta istenilen amaca adli kontrol tedbirlerinden bir veya birkaçının uygulanmasıyla ulaşılabileceği değerlendirilerek ölçülü olmayan tutukluluğunun devamı yönündeki çoğunluğun görüşüne katılmayarak, adli kontrolle tahliyesi görüşü ve kanaatindeyim” ifadeleri kullanıldı.

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