Nebati’den destek ziyareti: Soylu kapıda karşıladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a "Hayvandan aşağı biridir. Soros çocuğudur" dediği için büyük tepki çeken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ziyaret...

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Kendisine “Hayvandan aşağı biridir. Soros çocuğudur” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya meydan okuyan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanlığı önüne yürümesinin yankıları sürerken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den dikkat çeken ziyaret.

Soylu’yu makamında ziyaret eden Nebati, #SeninleyizSoylu etiketiyle Twitter hesabından fotoğraf paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret ettik. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tecrübesi ve azmiyle ülkemizin yarınlara güvenli yolculuğunda pay sahiplerinden olan değerli kabine arkadaşıma çalışmalarında başarılar dilerim.

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