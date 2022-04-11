Nisa Mihriban’ı sokağa terk eden anne hakkında iddianame

İstanbul'da bebeğini sokağa terk eden Ebru S. hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Pendik’te terk edildiği boş arazide bulunmasının ardından Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz’ın süt annelik yaptığı Nisa Mihriban bebeğin annesi Ebru S. tutuklanmıştı. 21 yaşındaki Ebru S. hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Ebru S.’nin kimlikteki adı Ebrar Nil S. olan üç aylık bebeğini 29 Mart saat 12.00 sıralarında karnını doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sardığı ve puset içine koyup Güllübağlar Mahallesi’ndeki bir binanın yanındaki boş arsaya bıraktığına yer verildi.

MAHALLE SAKİNLERİ BULDU

Mahallede ikamet eden Şaban K.’nin saat 14.00 sıralarında ağlama sesi duymasının ardından bebeği bulduğu ve polisi arayarak durumu haber verdiği, polis ekiplerinin geldiği, bebeğin Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavisinin yapıldığı belirtildi.

Bebeğin 30 Mart’ta Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’ne teslim edildiği, 1 Nisan günü yüzüne mama bulaştığı görülmesi üzerine kurum doktoru tarafından ilk müdahalenin yapılıp Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği anlatıldı.

YENİDEN EVLENDİRMEK İSTEMİŞLER

Bebeğin öz annesi Ebru S.. 2019 yılında bir kişiyle evlendiğini, bu evlilikten müşterek çocuklarının bulunduğunu ancak eşinden gördüğü şiddet üzerine ayrılıp ailesinin yanına gittiğini söyledi.

Ailesinin bir süre sonra kendisini yeniden evlendirmek istediği kaydedilen iddianamede, Ebru S.’nin sosyal medya üzerinden tanıştığı Murat Ç. ile görüşmeye devam ettiği ve bir süre sonra bu ilişkiden hamile kaldığı ifade edildi.

ERKEN DOĞUM NEDENİYLE YOĞUN BAKIMDA KALMIŞ

Ailesinin yanında yaşamaya devam eden Ebru S.’nin karnının büyümesi üzerine 2021 yılının Temmuz ayında bir süre kadın sığınma evinde kaldığı, 5 Ocak 2022 tarihinde Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ebrar Nil S.’yi doğurduğu anlatılan iddianamede, bebeğin erken doğum nedeniyle bir süre yoğun bakımda kaldığı belirtildi.

Ebru S.’nin doğumundan ailesinin ya da başka birisinin haberinin olmadığı belirtilen iddianamede, Ebru S.’nin kadın sığınma evine döndüğü, altı aylık süre dolunca kendisinden kadın sığınma evinden ayrılmasını istedikleri ifade edildi.

BULUNMASI İÇİN ZİLLERE BASTI

Şüpheli Ebru S.’nin sorgusunda bebeği bıraktıktan sonra zillere basıp olay yerinden uzaklaştığı, çocuğu bıraktığında herhangi bir sağlık problemi olmadığı kaydedildi. Ebru S.’nin bebeğin kolay bulunması için apartman önüne bıraktığı, bıraktıktan sonra bebeği alıp almayacaklarını kontrol ettiğini ve bebeğe bakacak gücünün olmadığını söylediği hatırlatıldı. Ayrıca Ebru S.’nin bebeği ailesine haber vermesi durumunda ailesinin kendisine ve bebeğine zarar verebileceğine söylediği belirtildi.

İddianamede tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde Ebru S.’nin eyleminin ‘Nisa Mihriban’ olarak bilinen Ebrar Nil S.’ye karşı “Terk” suçunu oluşturduğu değerlendirilmesi yapıldı.

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