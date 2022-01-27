Nuri Gökhan Bozkır Türkiye’ye getirildi

Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, bulunduğu Ukrayna'dan Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Türkiye’ye getirildi.

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FETÖ lideri Fetullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırının kilit isimlerinden Nuri Gökhan Bozkır, 2019'da Ukrayna’da yakalanmıştı.

Türkiye’nin iade talebi sonrası başlayan süreç geçen hafta sonlandırıldı. Dün bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “MİT uzunca süredir bu suikastın katil zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır’ın izini sürüyordu. İstihbaratımız Ukrayna’da saklandığını tespit etti” diyerek, Bozkır’ın Türkiye’ye getirileceğini söylemişti.

Kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından Ukrayna’da Türkiye’ye getirilerek Emniyet’e teslim edildi.

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