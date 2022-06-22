Abone Ol

Pençe-Kilit Harekâtı’nda bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekâtı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş, teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit oldu.

Yayınlanma: 07:38 - 22 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Pençe-Kilit Harekâtı’nda bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde süren Pençe-Kilit Harekâtı’nda bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 21 Haziran 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş şehit olmuştur.

KKTC'den acı haber! Bir şehit İlginizi Çekebilir KKTC'den acı haber! Bir şehit

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
asker Irak Milli Savunma Bakanlığı şehit taciz Terör terör örgütü