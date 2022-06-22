Pençe-Kilit Harekâtı’nda bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Harekâtı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş, teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde süren Pençe-Kilit Harekâtı’nda bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 21 Haziran 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş şehit olmuştur.