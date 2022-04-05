PKK’ya adam toplayan öğretmen yakalandı

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün dağ kadrosuna eleman toplayan bir öğretmen yakalandı.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, Hakkari'de bir okulda görev yapan ve öğrencilerinin terör örgütü PKK'ya katılımını sağladığı iddia edilen bir şüphelinin İstanbul'da olduğunu belirledi.

İstanbul Cumhuriyet Başasavcılığı'nın hakkında yakalama kararı çıkardığı öğretmen 31 Mart'ta Üsküdar'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÇALIŞTIĞI OKULDA TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILIM

Gözaltına alınan şüpheli M.B.D (46) hakkında gizli tanık ifadeleri olduğu, görev yaptığı okulda terör örgütünün kırsal kadrosuna çok sayıda katılım olduğu ve örgüte eleman temin ettiğinin tespit edildiği öne sürüldü. Polisin terör örgütü üyelerinde elde ettiği bazı dokümanlarda isim bilgileri yer aldığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.