Cezaevine giden Rifat Serdaroğlu denetimli serbestlik

Doğru Parti Genel Başkanı ve eski bakan Rifat Serdaroğlu, Bilal Erdoğan’a hakaret suçundan 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. Adliyeye giden Serdaroğlu, cezaevine girmeden önce yaptığı açıklamada, “Saray adaletinin giyotini çalışıyor. Bu olaylar bizi korkutamaz” dedi. Daha sonra Kırıklar Cezaevi’ne giden Serdaroğlu, infaz işlemlerinin ardından denetimli serbestlik ile serbest kaldı.

Gökmen ULU

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Doğru Parti Genel Başkanı, Eski Devlet Bakanı ve Sağlık Bakanı Rifat Serdaroğlu, Bilal Erdoğan'a hakaret suçundan 2 ay 17 günlük hapis cezası verilmesinin ardından İzmir Adliye Sarayı'na gitti. Serdaroğlu'na avukatları ve partili arkadaşları da eşlik etti.

SERDAROĞLU: BU OLAYLAR BİZİ KORKUTAMAZ

Adliye önünde açıklama yapan Serdaroğlu, “Uzun soluklu bir mücadele bu. Laik Cumhuriyet ve Atatürk taraftarları ile karşı devrimciler arasında 10 Kasım 1938'den bu yana yapılan mücadelenin bugün belli bir etabını yaşıyoruz. Bu ülkede Türk'ü sevmek, Türkiye'yi sevmek, Türk Milleti'ni sevmek, Türk Devleti'ni sevmek bedel ister. Bunu yüreği olan insanlar yapar” dedi. Serdaroğlu, “Saray adaletinin giyotini çalışıyor. Bu olaylar bizi korkutmaz. Laik Cumhuriyet ve Atatürk düşmanları ile her şartta mücadeleye devam edeceğiz. Bize bu zulmü yaşatan siyasetçi – bürokrat kim varsa, hesabını mutlaka bağımsız Türk yargısı önünde verecektir” diye konuştu.

“DOĞRU PARTİ, MEMLEKET PARTİSİ, ZAFER PARTİSİ İTTİFAK KURACAK”

Serdaroğlu açıklamasında ayrıca, Doğru Parti, Zafer Partisi ve Memleket Partisi'nin ittifak kurma hazırlığı içinde olduğunu açıkladı. Serdaroğlu, “Çok kısa bir zaman sonra Türk Milleti'nin önüne milli bir ittifak koyacağız inşallah. Sayın (Ümit) Özdağ ile sayın (Muharrem) İnce ile katılmak isteyen diğer siyasi partiler ile bu ittifakı kuracağız. Bu karanlık günler geçecek. Cumhuriyet'i de Atatürk'ü de sahipsiz bırakmayacağız. Türk Milleti'nin evlatları görev başında” dedi.

SERDAROĞLU'NA DENETİMLİ SERBESTLİK

Rifat Serdaroğlu, 26 Eylül 2018 tarihli yazısında, Bilal Erdoğan'ın İtalya'dan bir bavul para ve Gürcistan pasaportu kullanarak kaçtığını iddia etmişti. İstanbul Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gıyabında yargılanan Serdaroğlu, 2 ay 17 gün hapse mahkum edildi. Serdaroğlu, davaya dair kendisine tebligat yapılmadığını ve savunma hakkının engellendiğini söyledi. İzmir'de ikamet eden Serdaroğlu, hapis kararının ardından Bayraklı'daki adalet sarayına giderek infaz savcılığına başvurdu. Serdaroğlu, işlemlerinin ardından Kırıklar Açık Cezaevi'ne gitti. Burada saat 12:00'de işlemleri yapılan Serdaroğlu'na, pandemi izni göz önüne alınarak denetimli serbestlik uygulandı. Serdaroğlu, saat 12:45'te serbest kalarak cezaevinden ayrıldı.

NE OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, John Hopkins Üniversitesi'ne doktora için gittiği İtalya'nın Bologna kentinde “Kara para aklamak” ile suçlanmış, 2016 yılında hakkında soruşturma başlatılmıştı. Daha sonra Bilal Erdoğan hakkında “Bologna'da kara para aklama” suçlaması ile açılan soruşturma kapatılmıştı. İtalyan haber ajansı Ansa, Fransa'da yaşayan Hakan Uzan'ın şikayet dilekçesi ile başlatılan soruşturmanın, Uzan'ın ifade vermeyi reddetmesi ve delil yetersizliği üzerine takipsizlik ile sonuçlandığını duyurmuştu.

ERDOĞAN “İTALYA OĞLUMU BIRAKSIN, KENDİ MAFYASI İLE UĞRAŞSIN” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılının Ağustos ayında İtalya haber televizyonu Rai News 24'e verdiği röportajda, “Şu anda İtalya'ya girmiş olsa veya girecek olsa benim oğlumu belki de tutuklayacaklar. Kusura bakmasınlar; İtalyan hukuku bir defa kendini çek etmesi lazım. Böyle bir anlayış olamaz. Bu, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerimizi bile sıkıntıya sokar. Benim pırlanta gibi, ki John Hopkins'te okuyan, gelip Bologna'da mezuniyetini alacak olan oğluma kara para aklayıcısı damgasını vurmaya kimsenin hakkı yok. Benim oğlum ile uğraşmayı bıraksın da İtalya kendi mafyası ile uğraşsın” demişti.

Dönemin İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Erdoğan'a Twitter'dan verdiği yanıtta, “Bu ülkede hakimler yasalara ve İtalyan Anayasası'na cevap verir, Türk Cumhurbaşkanı'na değil. Buna hukukun üstünlüğü denir” açıklamasında bulunmuştu.