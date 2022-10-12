Sosyal yardımlaşma vakfı kiralık ilanı verdi, 2+1’e istediği para ‘pes’ dedirtti

Yalova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Muhammed Edip Özyılmaz, sosyal medya hesabından, vakfa ait 2+1 daireyi 4 bin TL'ye kiraya vereceklerini duyurdu. Dar gelirli vatandaşların yardım kapısı olan kurumun daire için istediği yüksek kira fiyatı 'pes' dedirtti.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yalova Sosyal Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürlüğü verdiği ilanda, 2+1 daireye 4 bin TL kira istedi.

Yalova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Muhammed Edip Özyılmaz, sosyal medya hesabından, vakfa ait 2+1 daireyi 4 bin TL’ye kiraya vereceklerini duyurdu.

İlanda, “Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza ait Yalova Merkez valilik arkasındaki kiraya vereceğimiz dairemizin ihale ilanı: 4000 TL. Sahibinden acil kiralık daire…” ifadelerine yer verildi.

Dar gelirli vatandaşların yardım kapısı olan kurumun daire için istediği yüksek kira ise ‘pes’ dedirtti.

TÜGVA TEMSİLCİLİĞİ’NDEN, SOSYAL YARDIMLAŞMA MÜDÜRLÜĞÜNE

Öte yandan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Muhammed Edip Özyılmaz’ın bundan önce Yalova TÜGVA İl Temsilciliği yaptığı ortaya çıktı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Özyılmaz’ın halen TÜGVA paylaşımları yapması da dikkat çekti.

İlginizi Çekebilir Bir ev için bir ömür: Asgari ücretli konut sahibi olmak için kaç yıl çalışmalı?

İlginizi Çekebilir İstanbul'un o ilçesinde 6 bin TL'nin altında kiralık daire kalmadı