Soyer’den iptal kararına sert tepki: O metro Buca’ya gelecek

İzmir tarihinin en büyük bütçeli yatırımı olarak nitelenen Buca Metrosu ile ilgili mahkeme iptal kararı aldı. Kararın hukuka aykırı olduğunu savunan ve Danıştay’a temyize gideceklerini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu, karşımıza çıkan ne ilk ne son engel. Biz engelleri aşmayı bildik, yine aşacağız. O metro Buca’ya gelecek” dedi.

Gökmen ULU

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İzmir 4. İdare Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı Buca Metrosu ihalesindeki kararı iptal etti. Mahkeme, yapımını Gülermak AŞ'nin üstlendiği projenin, en düşük teklifi veren Nurol İnşaat-Yapı Merkezi ortak girişimine verilmesini kararlaştırdı.

Mahkemenin bu kararı, Nurol İnşaat-Yapı Merkezi ortak girişiminin başvurusu üzerine ele aldığı öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Söz konusu karar belediyemiz tarafından 15 gün içinde yürütmenin durdurulması ve duruşma talepli olarak Danıştay nezdinde temyiz edilecektir” denildi.

İDARE OLARAK DOĞRU KARAR VERDİK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kararının Buca Metrosu ihalesinin iptali anlamına gelmediğini, mahkemenin ihalenin verileceği şirketle ilgili bir karar aldığını söyledi.

İhalede alınan kararın bütün detaylarıyla incelenip İzmir'e kazandırılacak Buca Metrosu'nun en hızlı, güvenilir ve kaliteli şekilde yapılması için sürecin titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Soyer, şunları söyledi:

– Bu ihale kararını biz tek başımıza vermiyoruz. En düşük teklifin geçersiz saydığı birçok örnek var. Çünkü idare o teklife ihaleyi verdiği takdirde işin yapılmayacağını bilir. Dolayısıyla en düşük fiyat sorgulaması diye bir uygulama vardır ihale mevzuatında. Biz de bu sorgulamayı yaptık. Gördük ki, birçok imalatın işçiliği sıfır gösterilmiş.

– İzmir 4. İdare Mahkemesi yeteri kadar incelenmediğini söylüyor ama tam tersine son derece titiz bir çalışma yapıldı, detayları irdelendi. Burada idare şu kuşkuya düşer; ben bu ihaleyi verirsem acaba karşıma çıkacak işçilik ne olacak? Acaba bana verdiği taahhüdü gerçekleştirmemek için kim bilir ne tür hukuki çözüm arayışlarına gidecek, kim bilir benim önüme ne tür rakamlar gelecek? İdare bütün bunlardan kuşku duyduğu için en düşük fiyatı verene vermeyebilir. Nitekim biz de böyle yaptık” diye konuştu.

İZMİR HALKINA SESLENDİ

Kamera karşısına geçerek İzmir halkına seslenen Tunç Soyer, şöyle konuştu:

– Değerli İzmirliler. İzmir halkının gerçeği bilme hakkına duyduğum saygı nedeniyle bu açıklamayı yapmayı borç biliyorum. Aldığımız bu haberle bir kez daha gördük ki, İzmir'imizin geleceği adına aşkla attığımız her adımın önüne engeller çıkmaya devam ediyor.

– Finansmanını yurtdışından emsallerine göre çok daha düşük faizle sağladığımız, ihale sürecini tüm yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde tamamladığımız, İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca Metrosu ihalesi ile ilgili aldığımız karar İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından bizce hukuka uygun olmayan gerekçelerle iptal edildi. Süreci tüm şeffaflığı ve her aşaması ile mevzuata uygun yürütmemize rağmen alınan bu iptal kararı hukukun genel ilkelerine ve kamu vicdanına aykırıdır.

– En kısa zamanda kararın kaldırılması için Danıştay'a başvuracak bu yoldaki hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Sevgili İzmirliler; hiç merak etmeyin, bu yaşananlar karşımıza çıkan ne ilk ne son engel. Biz engelleri aşmayı bildik, yine aşacağız. Başımız dik, kendimizden eminiz. O metro Buca'ya gelecek.

TEMELİNİ KILIÇDAROĞLU ATMIŞTI

İzmir tarihinin en büyük bütçeli yatırımı olarak nitelenen Buca Metrosu'nun temel atma töreni 14 Şubat 2022 günü CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı görkemli bir törenle atılmıştı. 765 milyon euroya mal olacak proje tamamlandığında İzmir halkının 10'da biri (Ortalama 400 bin kişi) bu hattı kullanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hükümetten hiçbir destek almadan hayata geçirmeyi hazırlandığı metro sistemi işlemeye başladığında 15 yılda kendi maliyetini karşılayacak.

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