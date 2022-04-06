Soyer’in çağrısına STK’lar da katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yıkım çalışmaları başlayan Buca Cezaevi arazisinin yeşil alan olarak kente kazandırılması yönündeki çağrısının ardından kentin sivil toplum örgütleri de harekete geçti. 50’ye yakın kuruluştan oluşan Buca Cezaevi Özgürleşirken Platformu, basın açıklaması yaparak cezaevi arazisini yapılaşmaya açmanın kent suçu olacağını dile getirdi.

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Yıkım çalışmaları devam eden Buca Cezaevi'nin arazisini konut yapılaşmasına açacak plan değişikliğine karşı 50'ye yakın kuruluştan oluşan Buca Cezaevi Özgürleşirken Platformu cezaevinin önünde basın açıklaması yaptı. “Doların yeşili değil, doğanın yeşili”, “Nefesimizi kesmeyin”, “Rant değil, yeşil alan” pankartları açan platform üyeleri, “Söz, yetki, karar Buca halkının”, “Bu alan Buca'nın, sermayeye verilmez”, “Cezaevi alanı ranta teslim edilemez” sloganları attı.

“RANTA KURBAN EDİLMEMELİ”

Buca Cezaevi'nin 80 bin metrekarelik alanıyla iştah kabarttığını ifade eden Buca Cezaevi Özgürleşirken Platformu sözcüsü Yılmaz Yıldız, şunları söyledi;

*Burası başta Buca halkının nefes alabileceği, betonu değil ağacı kucaklayabileceği bir yeşil alana, parka dönüştürülmeli. İzmir'in en büyük ilçesi ve üniversite kentinde halkın, sivil toplumun kullanacağı tesislere ihtiyaç var. Buca Cezaevi İzmir ile özdeşleşen, kentin tarihinde yeri olan bir yapı.

*Bu nedenle cezaevinin bir kısmının restore edilip anıt müzeye dönüştürülmesini talep ediyoruz. Buca için yaşamsal önem taşıyan bu yeşil alan potansiyeli ranta kurban edilmemeli.

*İzmir'in ve Buca'nın merkezinde, yaşam alanlarına, üniversitelere, raylı ulaşım sistemine yakın konumda bulunan 80 bin metrekarelik kamusal yeşil alan İzmir için, Buca için çok önemli bir kazanım olacaktır.

*Buca Cezaevi'nin yeşil alan olarak özgürleşmesine izin verin. Yapılaşmaya açarak kent suçu işlemeyin. Başta siyasi iktidar olmak üzere bütün siyasi aktörler, yerel yönetimler ve kentlileri Buca'nın değerlerine sahip çıkmaya çağırıyoruz.

SOYER NE DEMİŞTİ?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı plan değişikliği ile mevcut planda bulunan park alanlarının büyük bölümünün konut alanına dönüştürüldüğünü açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, öngörülen plan değişikliğinin yapılaşmayla birlikte bölgedeki yoğunluğu artıracağını ve bu tür bir düzenlemenin mevzuata aykırı olacağını dile getirmişti.

Başkan Soyer, “Mevzuat gereği kurumumuzun görüşünü almak adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sunduğu cezaevi arazisini kapsayan parsellerle ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine yönelik ciddi çekincelerimiz var. Mevcut planlardaki yeşil alan miktarının azaltılarak konut için alan ayrılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değil” ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Soyer, Buca Cezaevi arazisi ile ilgili sosyal medya hesabından da bir çağrıda bulunmuştu. Soyer mesajında, “Yıkımı başlayan Buca Cezaevi arazisi için yetkililere sesleniyorum. Bu eşsiz arazi betona kurban edilmemeli. Buca’nın daha fazla betona değil, yeşil alana ihtiyacı var. Adı ne olursa olsun; rekreasyon alanı, park, Millet Bahçesi… Desteklemeye hazırız” demişti.

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