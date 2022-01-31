Soylu’nun Trabzon mesajına tepki: Yine organize işler!

Trabzon'daki bir açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkardığı çocuğun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'hain' demesiyle ilgili paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş. 'Çocuktan al haberi'" yorumunu yaptı. Bakan Soylu'nun mesajına İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu tepki göstererek "Yine 'organize' işler! Masum çocuk hezeyanının çok ötesinde bir ince plan…" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’daki açılış töreninde bakanlarla birlikte bulunduğu sahneye çıkarttığı çocuğa mikrofonu vermiş, küçük çocuk da ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘hain' demişti. Yaşanan olay büyük tepkiyle karşılanırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“ÇOCUKTAN AL HABERİ”

“Bir çocuk ağlar, Cumhurbaşkanı merak eder. Çocuk, derdini anlatır ve ardından Cumhurbaşkanımızın elinden mikrofonu kapmak ister. Herkes çocuğun atikliğine tebessüm ederken lider, çocuğu kırmaz… Çocuk, Eren Bülbül’ün katillerinin arkadaşlarına ‘hain’ demiş. ‘Çocuktan al haberi'”

“YİNE ORGANİZE İŞLER”

Bakan Soylu’nun mesajına İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu’dan çok sert tepki geldi. Dervişoğlu Soylu’ya, “Yine “organize” işler! Masum çocuk hezeyanının çok ötesinde bir ince plan… Stratejileri ve yaratmak istedikleri tartışma da bu demek ki. Bu durumda, sabi yavruları aşağılık oyunlarına alet eden karakter düşüklüğünü bir tarafa not etmek kaydıyla “çalıyı dolaşmak” ehvendir!” şeklinde yanıt verdi.

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