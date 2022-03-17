SÖZCÜ duyurmuştu! Sendika, skandal listeyi savundu

Türk-Eğitim-Sen Karaman Şube yöneticilerinin AKP’li Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Namık Ak’a verdiği listeye göre üniversitede görevlendirmeler yaptırdığını SÖZCÜ duyurmuştu. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan sendika listeyi doğruladı. Açıklamada, “Evet, listeyi biz verdik; logomuzla, imzamızla vermeye de devam edeceğiz” denildi.

Müslüm EVCİ

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Akademik kadrolara ilişkin kişiye özel ilanlarla gündeme gelen Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu'na bağlı Türk Eğitim-Sen Karaman Şube Başkanı Necati Batur'un, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Namık Ak'a kendi imzası ve kaşesi bulunan bir talep listesi verdiği ve üniversite personelinin atanmasının listeye göre yapıldığı ileri sürülmüştü.

SÖZCÜ'ye konuyla ilgili bilgi veren akademisyenler, listedeki isimler birer birer atandığını belirterek göreve getirilen isimleri şu şekilde açıklamıştı:

“Prof. Dr. Gizem Saygılı, dekanlık talep etmiş, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü yapılmış. Türk Eğitim-Sen Üniversite Temsilcisi Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü talep etmiş, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı yapılmış. Memur Özlem Terlemez, sekreterlik talep etmiş, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sekreteri yapılmış”

SENDİKA, LİSTEYİ DOĞRULADI

SÖZCÜ'nün haberinin ardından Türk- Eğitim Sen Karaman Şube Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada listede yer alan isimler doğrulanırken, AKP'ye yakın Eğitim-Bir-Sen'e de tepki gösterildi.

“LOGOMUZLA, İMZAMIZLA VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2007'den bu yana Rüstem Ağa çiftliği gibi kullandığınız KMÜ'de size biat etmemiş liyakatli insanların da yönetim birimlerinde görev almaya başlaması mı karnınızı ağrıttı? Evet, listeyi biz verdik; logomuzla, imzamızla vermeye de devam edeceğiz.

Liyakat sahibi, dürüstlüğüne, çalışkanlığına kefil olduğumuz bu arkadaşlarımızın isimleri onların bilgisi ve isteği dışında, yönetimimizin takdiriyle sürecin içerisine dahil edildi. Çünkü bizim sendikacılık anlayışımızda görev istenmez, layık olana görev teklif edilir.

Spor Bilimleri Fakültesinde bir kimya profesörü 6 yıl dekanlık yaparken etik oluyor da aynı fakülteye spor bilimci bir doçentin dekan yardımcısı olması mı liyakatsizlik?

İsimlerini zikrettiğiniz üç arkadaşımız da ehliyetli, liyakatli ve yıllarca KMÜ'ye hizmet etmiştir. Bu arkadaşlarımızın bilgisine, çalışkanlığına, dürüstlüğüne kefiliz ve KMÜ'ye değer katacaklarına inancımız tamdır.”

“SIRTINIZDAKİ KUL HAKLARI SİZİNLE HAK SAHİBİ ARASINDADIR”

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde liyakatin hiçe sayılarak Eğitim Bir Sen'in referansıyla birçok atama yapıldığı belirtilen açıklamada,

“Kurum içerisinde liyakatli, ehliyetli, çalışkan, KMÜ'ye değer katabilecek onca personel varken liyakati hiçe sayarak EBS referansıyla kurum dışından fakülte sekreterliğine, daire başkanlığına; şeflikten fakülte sekreterliğine; memurluktan daire başkanlığına, memurluktan fakülte sekreterliğine, teknikerlikten şube müdürlüğüne, müftülükten önce fakülte sekreterliğine sonra daire başkanlığına, Konya Tarım Kredi'de mühendislikten Diş Hekimliği Fakültesi Sekreterliğine, Konya Meram Belediyesinden Tıp Fakültesi Sekreterliğine, Ereğli Belediyesinden Kütüphanecilik ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına,

Göreve getirilen arkadaşların ortak noktaları ehliyetsiz, liyakatsiz ve EBS'li olmaları –ha bir de – Konya'dan gelip gitmeleridir. (Haftada birkaç gün, lütfederlerse dört gün, beş gün geldikleri vaki değildir.)

Bu arkadaşlar, Rektör Bey'in girişimleri sonucu hafta içi Karaman'da kalmaya başlamışlardır. Kadro dağıtımında hakkını yediğiniz idari personel ve akademisyenden hiç bahsetmiyoruz. Sırtınızdaki kul hakları sizinle hak sahibi arasındadır” denildi.

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