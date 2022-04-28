SÖZCÜ yazdı, çiftçinin merası kurtuldu

Konya'da yönetimi MHP’de olan Ereğli Belediyesi'nin mera arazisinde organik tarım projesi başlatmasının ardından bölge çiftçisi yaptığı eylemle hayvanlarını otlatacak alan kalmadığını belirterek karara tepki göstermişti. SÖZCÜ'nün haberinin ardından 5 milyon 300 bin metrekarelik mera arazisinin 2 milyon 800 bin metrekarelik bölümünün çiftçinin kullanımına yeniden açıldığı öğrenildi.

Müslüm EVCİ

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Konya'da yönetimi MHP'de olan Ereğli Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğinde ilçeye bağlı Adabağ Mahallesi'nde bulunan 5 milyon 300 bin metrekarelik mera arazisinde organik tarım projesi başlatmıştı. Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından MHP'li belediyeye devredilen mera alanında yapılacak projeye bölge halkı tepki göstermişti.

ÇIKAN ARBEDENİN ARDINDAN BELEDİYE EKİPLERİ BÖLGEYİ TERK ETMİŞTİ

Geçtiğimiz Nisan ayında belediye tarafından mera alanını sürmek için alana gelen iş makinelerine engel olmaya çalışan bölge sakinleri ile belediye çalışanları arasında arbede çıkmış ve belediye ekipleri alanı terk etmişti.

ÇİFTÇİ ERDOĞAN'A ÇAĞRI YAPMIŞTI

Mahallerinde resmi kayıtlara göre 12 bin koyun olduğunu ve meradan başka hayvanlarını otlatacak yerlerinin olmadığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan bölge çiftçisi, “Biz burada üretim yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, ‘siz çiftçiler üretim yapın' diyorsunuz. Biz de burada üretim yapıyoruz. Burası tarım arazisi olmaz. Bura sadece mera için ve koyun yayılır. Ereğli Belediyesi burada organik tarım yapacakmış, burada neyin organik tarımı yapılacak. Burada atalardan kalma bitkilerimizi öldürecekler” siteminde bulunmuştu.

BAKAN KURUM DEVREYE GİRDİ

Çiftçinin isyanını SÖZCÜ'nün duyurmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüşen çiftçiler güzel haberle döndü.

2 MİLYON 800 BİN METREKARESİNİ ÇİFTÇİ KULLANACAK

Bakan Kurum'un talimatıyla 5 milyon 300 bin metrekarelik mera arazisinin 2 milyon 800 bin metre karelik bölümünün yeniden çiftçinin kullanımına açıldığını belirten bölge halkı, “Koyunlarımızı yeniden gönül rahatlığı ile otlatacağız. Bakanımızın talimatıyla 2 milyon 800 bin metre karelik alanın bir kısmını tarım arazisi bir kısmını da koyun otlatmak için kullanacağız. Arazinin geri kalan kısmında ise Ereğli Belediyesi Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğinde organik tarım yapacak. Konu ile ilgili resmi yazışmaların önümüzde ki günlerde tamamlanacak. Bize destek veren herkese teşekkür ederiz” dedi.

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