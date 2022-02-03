‘Su, elektrik ve doğalgazda KDV sıfırlansın’ teklifine ret

Elektrik fiyatlarına yüzde 125, doğalgaz fiyatlarına da yüzde 50 zam yapıldığını hatırlatan CHP’li Turan Aydoğan, “Yoksul vatandaş fatura ödeyemiyor” dedi.

Veli TOPRAK

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CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Katma Değer Kanunu'nda değişiklik yapılarak konutlarda kullanılan elektrik, su, doğalgaz ve ısınma amaçlı diğer yakacaklardan alınan yüzde 18'lik KDV'nin sıfırlanmasını öngören kanun teklifi sundu. Ancak teklif, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

DEVLET DESTEK VERMELİ

Aydoğan, Meclis'te yaptığı konuşmada, “Devletin, yoksula, işsize, darda kalana, ısınma sorunu olana destek olması gerekir. Enerji fiyatının çok fazla arttığı bu koşullarda vatandaşın rahatlatılması gerekir'' dedi.

Aydoğan şunları söyledi: “Bir kenara attığınız TÜİK Başkanı bile yüzde 36 enflasyon açıkladı. Enflasyon Araştırma Grubu yüzde 88 diyor. Bu ortamda elektrik fiyatlarına yüzde 125, doğalgaza yüzde 50 zam yaptınız. Almanya elektrik ve enerji üzerinden vergi almıyor. Bizde ise 300 lira olan fatura 3 bin liraya çıktı. Doğalgaz faturası 250 liradan bin liraya çıktı. Yoksul vatandaş faturasını ödeyemiyor. KDV kaldırılmalı.''