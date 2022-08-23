Suat Sarı: Hız limitinin 154 kilometre sınırına getirilmesi açık seçik bir cinayettir

İBB İYİ Parti Grup sözcüsü ve Ulaşım ve Trafik Komisyonu üyesi Dr. Suat Sarı, Gaziantep’te 15, Mardin Derik’te ise 20 kişinin hayatını kaybettiği kazalarla ilgili konuştu. Otoyollardaki hız limitinin arttırılmasına da tepki gösteren Sarı, "Hız limitinin 154 kilometre sınırına getirilmesi açık seçik bir cinayettir" dedi.

Hakan KAYA

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Gaziantep’te 15 kişinin öldüğü, Mardin'in Derik ilçesinde ise 20 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazalar Türkiye'yi yasa boğdu.

İBB İYİ Parti Grup sözcüsü ve Ulaşım ve Trafik Komisyonu üyesi Dr. Suat Sarı, Gaziantep ve Mardin'de yaşanan kazalar hakkında SÖZCÜ'ye konuştu.

“ARAÇLARDAKİ GÜVENLİK SİSTEMLERİNİ DEVRE DIŞI BIRAKIYORLAR”

Araçlardaki fabrikasyon çıkışlı güvenlik sistemlerinin sürücüler ya da firmalar tarafından devre dışı bırakıldığını belirten Sarı, “Otobüsler kazada normalde yan yatmaz. Bu otobüslerin Elektronik Stabilite Programı (ESP), AEBS/LDW gibi benzeri stabilizasyon sensörleri var. Bu araçları kolay kolay yatıramazsınız. O sensörler fabrika çıkışında iptal ediyorlar. Limitörleri de iptal ediyorlar. 100 kilometre üzerinde devamlı alarm veriyor araç. 2016 yılından sonra üretilen otobüslerin, yani yeni otobüslerde sağ, sol sinyal vermeden şerit değiştiremezsin. Sürücüler bunları da iptal ediyorlar. Çünkü bu sefer de şerit değiştirme sırasında kendi şeridinden başka şeride aktarıldığı zaman hızıyla ilgili alarm veriyor. O sistemi de devre dışı bırakıyorlar. Fabrika çıkışından sonra yeni otobüslerde bulunan güvenlik önlemlerini şoförler ya da firmalar iptal ediyor. Muayene istasyonları da bunu denetlemiyor. Bu da kazalara davetiye çıkartıyor” dedi.

“OTOYOLLARDA SOFÖRLER İÇİN DİNLENME YERLERİ YOK”

Türkiye'deki otoyollarda şoförler için dinlenme yerlerinin olmamasından yakınan Sarı, “Başta Almanya ve Avusturya olmak üzere bütün Avrupa'da her 50 kilometrede bir şoförlerin dinlenme üniteleri mevcut. Otoyol yaparken şartnameye koyuyorlar, ‘bunu yapacaksın' diyorlar. Sonra da bunu işletme süresi boyunca işleteceksin, bakacaksın deniliyor. Karayolu yönetmeliğine göre, şoförler her 4,5 saatten sonra 45 dakika dinlenmek zorunda. Bizim şartnamelerde ise otoyol dinlenme yerleri yok. Neden yok?” diye sordu.

“HIZ LİMİTİNİN ARTTIRALMASI AÇIK SEÇİK BİR CİNAYETTİR”

Sarı, otoyollardaki hız limitinin yükseltilmesine de tepki göstererek, bu durumun kazaları daha da arttıracağını belirtti. Sarı, “Avrupa Birliği 21 Mayıs 2022 tarihinde şehirlerarası otoyollarda hız sınırını düşürmekle ilgili ortak karar aldı. Onlar bunu yaparken, biz aynı faiz oranındaki gibi tek adamın kararıyla adeta cinayete teşvik edecek şekilde hız limitlerini arttırmakla ilgili karar aldık. Hız limitini 154 km sınırına getirmeniz açık seçik bir cinayettir. Dünyada örneği yok bunun. Bu karar kazaları daha da arttıracak. Dünyada hız sınırını arttırıp da iyi sonuç almış hiçbir ülke yoktur. Bizim denetim yapmamız lazım.” diye konuştu.

“DENETİM DENEN BİR ŞEY YOK”

Sarı, karayollarında ve araçlarda yeterli denetimin yapılmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Bütün dünyadaki otoyollarda şerit disiplini sensörleri vardır. Kamyon ve otobüs ikinci ve üçüncü şeritte gider. Yolda bu geçişleri denetleyen sensörler var, kameralar var. Bu sistem de yok bizim karayollarımızda. Neden yok? Niye bizim otoyollarımızda dinlenme üniteleri yok? Niye şerit değişim sensörleri ve kameraları yok? Neden hız takip mesafesi kameraları yok? Denetim denen bir şey yok. Denetim illaki polis gücüyle yapılmaz ki. Artık her şey elektronik denetleniyor.

Bütün ticari araçlarda, araçların önüne, ‘bakım onarımı yapılmıştır' diye bir stiker konulması lazım. Sürücü periyodik bakım ve onarımını yaptıracak, önüne de stiker yapıştıracak. Eğer bu adam kaza yaptığı zaman, bilirkişi raporunda bakımsızlıktan kazanın yaşandığı tespit edildiği zaman o kişiye ceza verecek. O kazadan sorumlu olacak. Yani devlet değnekçi olmayacak, elektronik denetleyecek işi. İnsanların paraları olmadığı için, kar etmediği için yaptırmıyorlar bakım ve onarımı.”

“TRAFİK KAZALARI ARTTI”

İktidarı da eleştiren Sarı, “'Otoyol yaptık, trafik kazalarını azalttık' diye övünüyorsun. Yalan! Bakanlığın yayınladığı 2020 yılı ile 2021 yılları arasındaki trafik kazalarına bakın arttı. Hani otoyol yapınca azalıyordu? Yani bir illüzyonla insanları kandırıyorlar ama gerçekler bu.” ifadelerini kullandı.

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