Süleyman Soylu: Geliyor gelmekte olan

İçişleri Bakanı Soylu, "PKK dağıldıkça, terörist elebaşları çırpınıyor. Geliyor gelmekte olan! Eren Abluka Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı Bölgesinde Jandarmamızın SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle 4 terörist etkisiz. Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Terör örgütlerine yönelik başlatılan Eren Abluka Operasyonu, aralıksız sürüyor. Hakkari’de 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından operasyonlarla ilgili son durumu duyurdu. Soylu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“GELİYOR GELMEKTE OLAN”

“PKK dağıldıkça, terörist elebaşları çırpınıyor. Geliyor gelmekte olan! Eren Abluka Operasyonu’nda, Hakkari Karanlık Dağı Bölgesinde Jandarmamızın SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle 4 terörist etkisiz. Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun” dedi.

İlginizi Çekebilir MSB: 5 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi