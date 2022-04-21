Süleyman Soylu: Geliyor gelmekte olan
İçişleri Bakanı Soylu, "PKK dağıldıkça, terörist elebaşları çırpınıyor. Geliyor gelmekte olan! Eren Abluka Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı Bölgesinde Jandarmamızın SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle 4 terörist etkisiz. Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun" dedi.
Terör örgütlerine yönelik başlatılan Eren Abluka Operasyonu, aralıksız sürüyor. Hakkari’de 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından operasyonlarla ilgili son durumu duyurdu. Soylu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
“GELİYOR GELMEKTE OLAN”
“PKK dağıldıkça, terörist elebaşları çırpınıyor. Geliyor gelmekte olan! Eren Abluka Operasyonu’nda, Hakkari Karanlık Dağı Bölgesinde Jandarmamızın SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle 4 terörist etkisiz. Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun” dedi.