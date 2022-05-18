Süleyman Soylu’ya yakın isimlerden biriydi… CHP’ye katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla yakın temas halinde olan ve Soylu’nun ilçeye yaptığı ziyaret öncesi mitingleri organize eden AKP Silvan İlçe Başkanı Nimet Aksoy partisinden istifa ederek ilçe teşkilatıyla birlikte CHP’ye katıldı.

Özgür CEBE

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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde AKP'nin uzun yıllardan beri ilçe başkanlığı görevini yürüten Nimet Aksoy, ilçe teşkilatı ile birlikte partisinden istifa ederek topluca Cumhuriyet Halk Partisine katıldı.

Aksoy, partisinin eski ilçe teşkilatıyla CHP'ye katılma kararı alınca ilçede toplu katılım ve rozet takma töreni düzenlendi.

CHP İl Başkanı Gönül Özer, partilerinin her geçen gün Diyarbakır'da güçlendiğini ve özellikle kırsal kesimde partiye toplu katılımların yaşandığını söyledi.

CHP Silvan İlçe Başkanı İhsan Kızılkan da, ilçede göreve geldiği günden beri partisine binlerce kişinin katılım sağladığını ve son olarak da AKP eski İlçe Başkanı Nimet Aksoy'un eski ilçe yönetimiyle birlikte partilerine katıldığını belirterek, “Nimet Aksoy ve diğer arkadaşlara hoş geldiniz diyoruz. Bundan sonra hep beraber Silvan'da CHP’nin başarısı için çalışacağız. CHP’nin Silvan'da seçimleri kazanarak birinci parti olması için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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