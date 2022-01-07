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Suriye’den Türkiye’ye gelen PKK şüphelisi tutuklandı

Türkiye'ye yasa dışı yollarla geldiği belirlenip, operasyonla yakalanan Suriye uyruklu PKK/YPG şüphelisi H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Suriye’den Türkiye’ye gelen PKK şüphelisi tutuklandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin saflarında yer aldığı iddia edilen Suriye uyruklu H.Y.’nin yasa dışı yollarla Türkiye’ye geldiğini tespit etti.

Ekipler, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde olduğu belirlenen H.Y.’yi düzenlenen operasyonla yakalandı. Kilis’e getirilen H.Y. jandarmanın sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. DHA

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