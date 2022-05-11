Suriyeli öğrenciler 5 yıldızlı otelde 5 gün ağırlanacak!

MEB, meslek liselerinde okuyan Suriyeli gençlerden 600 kişinin katılacağı bir festival düzenliyor. Bu ay planlanan 5 günlük gençlik festivali, Antalya’da 5 yıldızlı bir otelde yapılacak.

Deniz AYHAN

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Milli Eğitim Bakanlığı, Mülteciler İçin Maddi Yardım Programı Fonu aracılığıyla finanse edilen “Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi'' kapsamında, Suriyeli gençler için bu ay 5 günlük Gençlik Festivali düzenleyecek.

Meslek liselerinde okuyan Suriyeli gençlerden 600 kişinin katılacağı festival, Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yapılacak. Şartnamede otelin 5 yıldızlı, alkolsüz, denize sıfır, ücretsiz plajı olan, açık kapalı havuzu, spor ve fitness salonu olması istendi. Ayrıca oteldeki tüm yiyeceklerin “Helal” olması da şartnameye girdi.

MESLEK LİSELİLER

Festivale, İstanbul, Kilis, Hatay, Adana, Gaziantep, Bursa, Şanlıurfa gibi illerdeki meslek liselerinden katılım olacak. Beş gün sürecek programın toplam maliyeti 4 milyon 653 bin 750 TL olarak açıklandı. Katılımcılara polyester çanta, bloknot, kalem, hijyen kiti, bez maske, matara, rozet, top, frizbi, yağmurluk, tişört, polar gibi hediyelerin verilecek. Festivalde düzenlenecek etkinlikler arasında ise hazine avı, halat yarışı, çuval yarışı, uçurtma yapımı, kültürler kolajı yer aldı.