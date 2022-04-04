Bu olaydan sekiz bölüm dizi çıkar! Battaniyeye saklanan sütlaçlı hırsız!

İstanbul, İzmir, Denizli ve Eskişehir gibi şehirlerde dokuz yaşlı çiftin yanına bakıcı gibi girip hırsızlık yapan Nurtem D. son işinde yakayı ele verdi. 40 yıl önceden tanıdığı Yaşar-Günsel Bozkurt'u ilaçlı sütlaçla uyutup; Euro, TL ve cep telefonu çalan zanlının 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

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Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Kızılcasöğüt Mahallesi'nde yaşayan Yaşar (83) ve Günsel Bozkurt (81) çifti, yaklaşık bir ay önce kendilerine telefonla ulaşan ve günlük ev işlerinde kendilerine yardımcı olmak istediğini belirten Nurtem D. (60) tarafından yemeklerine uyku ilacı verilerek uyutulduktan sonra soyuldu.

Yaşlı çiftin evindeki kasa, cepleri ve çantalarından 1700 euro, 3000 TL ve 3500 TL değerinde bir adet cep telefonu çalan Nurtem D. gece evden ayrılarak kayıplara karıştı.

BATTANİYE İÇERSİNDE YAKALANDI

Sabah eve gelen gelinleri Dilek Bozkurt tarafından baygın halde bulunan yaşlı çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede bir gün gözetim altına tutulan Bozkurt çifti, taburcu olur olmaz jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Şüpheli kadın, JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışması sonucu İzmir'deki adresinde battaniyenin içerisine saklanmış vaziyette bulundu.

Gözaltına alınarak Denizli'ye getirilen Nurtem D.'nin 43 suç kaydı olduğu, dört ilde karıştığı dokuz benzer suçtan 2017 yılından bu yana arandığı ve “Yağma” suçundan ise 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Yakalanmamak için hiçbir adres kaydı yaptırmayan sabıkalı kadın hırsız, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği Çivril Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

40 YIL SONRA ANİDEN ORTAYA ÇIKTI

Yaşadıkları şokun etkisinden henüz kurtulamayan Yaşar Bozkurt, “Tanıdık deyip de herkesi evinize almayın” diye uyarı yaptı. Kendilerini uyku ilacı vererek soyan Nurtem D'nin ailesiyle tanışıklıklarının 40 yıl öncesine dayandığını hatırlatan Bozkurt, şunları söyledi:

“ELİNE SAĞLIK” DEYİP YEDİK

– 40 sene önceden tanıyorum diyerek güvendim evime aldım, başıma neler geldi. Evimden kasamı soydu, ceplerimi kesip paralarımı çaldı. Bizi sütlaçla uyuttu. “Kızım kutu sütle pişirme, sütçüyü arayalım, taze süt getirsin” dedim ama dinlemedi. İlla “Ben kendim pişireceğim” dedi. Biz televizyon seyrederken, gidip içerde hazırlayıp 3 tabak getirdi. Kendi yiyeceğine bolca tarçın koymuş, bizimkilere sorup azar azar koydu. “Eline sağlık, güzel olmuş” deyip yedik.

HER ŞEYİ ALIP GİTMİŞ

– Sonra oturduğum yerde uyuyup kalmışım. Hanım karşı koltukta uyuyup kalmış. Kasadan 1700 euro ve 1500 TL, benim cebimden 910 lira ve hanımın çantasından da 220 lira ile 3500 liraya yeni aldığımız cep telefonunu çalıp 23.00'te evden çıkıp gitmiş. O gittikten sonra sabahleyin gelin geldi. Bizi ambulansla hastaneye götürmüşler. Hastanede bir gün kaldık. Hastaneden çıktıktan sonra karakola gidip jandarmaya ifade verdik. Evdeki kameraları inceleyen jandarmalar, onun evden çıkışını falan görmüş.

ÇOCUKLUĞUNDA DA YARAMAZDI

Nurtem D'nin yaklaşık bir ay boyunca her gün kendilerini ziyaret ederek güvenlerini kazandığını hatırlatan Yaşar Bozkurt, şunları anlattı:

– Hanıma “Bana telefon alıverin” demiş. Ben ilk başta “Almam” dedim ama hanım ısrar edince alıverdim. Ben babasıyla, hanım da annesiyle bazı fabrikalarda yıllarca beraber çalıştık. Çocukluğunda da yaramazdı. Annesinin parasını bankadan izinsiz alıp harcamıştı. 40 yıldan fazladır kendisini görmüyorduk. Nereden bulduysa telefonumuzu bulmuş. Bana mesaj yazdı “Yaşar Amca evinize gelip sizi görmek istiyorum” diye. Ben de kabul ettim. Sonra başımıza bunlar geldi.

AĞZIMA ZEHİR GİBİ BİR TAT GELDİ

Sütlacı yediğinde farklı bir tat alınca şüphelendiğini ifade eden Gülsel Bozkurt ise yaşananları şöyle anlattı: Ben yediğimde ağzıma zehir gibi tat geldi. ‘Acı bu sütlaç' dedim ama gene de yedim. Sonra bir daha yerimden kalkamadım. Hastanede gelen gideni dahi tanıyamadım. Bizi uyutup evini soyduktan sonra paraları, telefonu ve evin anahtarını da alıp gitmiş. (İHA)