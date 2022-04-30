Taksici esnafı dertli: Zam geldiğine pişman olduk…

Ay başında toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zamdan sonra taksi açılış ücreti 9.80 TL, indi-bindi ücreti ise 28 TL lira oldu. Hayat pahalılığıyla mücadele ederken elinden geldiğince tasarruf yapmaya çalışan yurttaşlar için son zamla taksiye de binmek lüks oldu. Taksici esnafı, "Zam bekliyorduk ama şimdi zam geldiğine pişman olduk. Fiyatlar artınca müşteri sayımız azaldı" sözleriyle dert yandı..

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İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın ardından taksimetre ücretleri de vatandaşları zorlayacak seviyeye çıktı.

Her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında kemeri son deliğe kadar sıkmak zorunda kalan yurttaşlar için taksiye binmek de hayal oldu.

Yurttaşlar yakın mesafeler için çareyi yürümekte; uzak mesafeler için de toplu taşıma araçlarını kullanmakta buldu.

Artan yakıt masrafları nedeniyle zor günler geçiren taksici esnafı ise gelen zamma sevinemedi. Çünkü bu sefer de müşterilerini kaybettiler.

“ZAM GELDİĞİNE PİŞMAN OLDUK”

Konuştuğumuz taksi şoförleri, “Zam bekliyorduk ama şimdi zam geldiğine pişman olduk. Fiyatlar artınca müşteri sayımız azaldı” diyerek yaşadıkları hayal kırıklığını anlattı.

“GEÇEN RAMAZAN’DA GECE 2-3’E KADAR YOĞUNLUK OLURDU, ŞİMDİ 22.00’DAN SONRA BİTİYOR”

Geçtiğimiz Ramazan ayında gece 2-3’e kadar müşteri yoğunluğu olduğunu belirten taksiciler, bu sene saat 22.00’dan sonra müşteri bulamadıklarını aktardı. Taksiciler, bunun sebebinin, ekonomik olarak zor günler geçiren yurttaşların taksi parası ödemek istememesi olduğunu söyledi.

“VATANDAŞ KISA MESAFELERDE ARTIK YÜRÜMEYİ TERCİH EDİYOR”

Bir taksici esnafı, “İndi-bindi neredeyse 30 lira oldu. İnsanlar, ‘Bu parayı vereceğime yürürüm’ diyor. Yakın mesafelere yürüyerek gitmeyi tercih ediyorlar. Uzak mesafeler için de taksiyi değil, otobüsleri, metroları veya dolmuşları tercih ediyorlar” şeklinde konuştu.

EYÜP AKSU, YÜZDE 40’LIK ZAMDAN MEMNUN KALMADIKLARINI SÖYLEDİ

Taksici esnafı ve yurttaşlar yüksek fiyatlardan dert yanarken; İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise, yüzde 40’lık zamdan memnun kalmadıklarını söyledi.

Aksu, “Taksimetre ücret tarifeleri, indi-bindi tarifesi iyileşirse, istediğimiz oranda zam yapılırsa yolcunun şikayeti de ortadan kalkar. Taksici de gitmemezlik yapmaz” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ’Lİ SUAT SARI SÖZCÜ’YE KONUŞTU

SÖZCÜ’ye konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı da, ay başında toplu ulaşıma gelen yüzde 40’lık zamdan sonra vatandaşların taksi kullanımının düştüğüne dikkat çekti.

“ESKİDEN DOLAŞARAK MÜŞTERİ ARAYAN TAKSİLER ARTIK DURAKTA BEKLİYOR”

Akaryakıt fiyatlarının artmasıyla birlikte taksici esnafının ve şehirlerarası otobüs firmalarının zor günler geçirdiğine dikkat çeken Sarı, “Otogara giriş-çıkış yapan şehirlerarası otobüs sayısında neredeyse yarı yarıya düşüş var. Eskiden şehir içinde dolaşarak müşteri arayan taksiciler de şimdi ya duraklarında ya da yol kenarlarında durarak müşteri bekliyorlar” dedi.

“İNSANLAR ESKİ SIKLIKTA TAKSİ KULLANMIYOR”

Vatandaşların da taksi ücretlerindeki artıştan şikayetçi olduğunu söyleyen Sarı, “İnsanlar eski sıklıkta taksi kullanmıyorlar. Son zamanlarda genelde toplu taşıma araçlarına yöneldiler. Bazı kişiler, ‘Taksiye binmek yerine kendi aracımla çıksam daha hesaplıya geliyor’ diyorlar. Sadece İstanbul’da değil, diğer illerde de benzer sorunlar yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

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