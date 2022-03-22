Taksici genç kızı tekme tokat dövdü

Beyoğlu'nda çıkan tartışmanın ardından taksiden inen bir genç kız, taksi şoför tarafından tekme ve tokat darp edildi. Dehşet anları kameralara yansırken, yaralan genç kızın şikayeti üzerine taksici polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Beyoğlu Tepebaşı Caddesi’nde F.D.D. (20) isimli kadın ile bindiği ticari taksinin şoförü M.Ç. (48) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yaşanan tartışmanın alevlenmesi üzerine F.D.D, Tepebaşı Caddesi üzerinde araçtan indi. Bu sırada araçtan inen M.Ç., genç kızı darp etti. Olaya gören vatandaşlar genç kıza dehşeti yaşatan taksiciye hiç müdahale etmedi. Taksi şoförü tarafından darp edilen kız yaralandı.

TAKSİCİ YAKALANDI

Olay yerinden güçlükle uzaklaşan F.D.D, hastanede darp raporu almasının ardından emniyete giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli taksi şoförünün kimliğini tespit etti. M.Ç., dün Beyoğlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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