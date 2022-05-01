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Taksim’e yürümek isteyen gruplara gözaltı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen gruplar gözaltına alındı. 

Yayınlanma: 10:07 - 01 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Taksim’e yürümek isteyen gruplara gözaltı

Şişli Harbiye’de ara sokaklarından Cumhuriyet Caddesi’ne çıkan 8’i kadın, 4’ü erkek 12 kişi ellerinde dövizlerle Taksim Meydanı’na yürümek istedi.

Polis, slogan atarak yürüyen gruba müdahale etti. Tıp Öğrencileri Komisyonu (TÖK) üyesi olduğu öğrenilen grup gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Yine başka bir grup Kurtuluş’tan Taksim’e yürümek istedi. Bu gruptakiler de gözaltına alındı.(DHA)

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