Tarım Bakanı: Yok diyenlere kapak olsun

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ayçiçek yağı ve şeker stoklarıyla ilgili algı operasyonu yürütüldüğünü belirterek "Kendi ürünlerimiz bizim stoklarımızda yeterli miktarda bulunmaktadır. 'Bu ülkede o yok, bu yok' diyenlere de kapak olsun" dedi.

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Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, burada sektör temsilcileriyle buluştu. Kirişci başkanlığında, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKKM) düzenlenen toplantıya Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AKP Bursa milletvekilleri, AKP İl Başkanı Davut Gürkan ile ziraat odaları, kooperatif başkanları ve Süt ve Et Üreticileri Birlik Başkanları yer aldı.

Burada konuşan Bakan Kirişci, “Sektör paydaşlarımızla bir araya gelip, 2023 ve sonrası için nasıl bir yol yürüyeceğimizi ve bunun ana hatlarını paylaşmak istedik. Şu anda Türkiyede tarımın mevzuatı konusunda bir eksikliği yok. Ufak dokunuş gerekiyor” diye konuştu.

“SAVAŞLA, SÜREÇ PİK YAPTI”

Kirişci, sözlerine şöyle devam etti:

* Tarımı tali bir sektör olarak gören, bir şekilde ithalat yoluyla tarım ürünlerinin ikame edilebileceğini düşünen çevrelerin ne kadar büyük bir yanılgı içerisinde olduklarını, önce pandemi akabinde de Rusya-Ukrayna savaşında açık açık gördük.

* Paramız olsa dahi bizim gıda arz güvenliğini sağlama konusunda yetersizliğimiz ortaya çıktı. Dünya olarak söylüyorum. Bir anda dünya şaşkına döndü. Raflara büyük bir hücum başladı. Bu pandemi döneminde oldu. Rusya-Ukrayna savaşıyla bu süreç pik yaptı.

* Herkes anladı ki tarım stratejik bir sektör, vazgeçilmez bir sektör ve tarım sektöründe mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, bu ülkeyi yönetenleri bulunurluğa önem vermesi gerekiyor.

* Buradan kimsenin tek bir cümle söyleyecek durumu yok ki, pandemi döneminde ve devamında da bu savaş döneminde bir ürünün bulunurluk noktasında eksikliği çekilmedi. Zamanında alınan tedbirler ve bu tedbirler sayesinde bulundurulması gereken bütün temel ürünler konusunda bu konu halledilmiş oldu.

“KAPAK OLSUN”

Bakan Kirişci, ayçiçeği yağı ve şeker stoklarıyla ilgili eleştirilere de yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

* Bakanlığımızın mürekkebi kurumadan bir anda ayçiçeği yağı konusu gündeme geldi. Ama birkaç gün sürdü. Ve konu kapandı.

* Şimdi şekerle ilgili olarak birtakım çabaların, algı operasyonlarının olduğunu görüyoruz. Ama bu konularda da bizim yeteri kadar, yetecek miktarda, kendi ürünlerimiz stoklarımızda, kayıtlarımızda ve depolarımızda bulunmaktadır.

* Üreticilerimize buradan sesleniyorum. Ki bu üreticilerimiz, ‘Bu ülkede o yok, bu yok’ diyenlere de kapak olsun diyorum. Bu ülkenin eli öpülesi, bu masanın etrafında olan değerli paydaşlarımız, Bursa özelinde ama Türkiye genelinde de bütün üreticilerimiz sadece 85 milyonu doyurmakla kalmıyor, aynı zamanda bu ülkede bulunan bize sığınmak adına misafir konumunda bulunan 5 milyona, bu ülkeye gelen 50 milyonun üzerinde turiste ve arta kalanı da ihraç ederek üreticilerimiz, bu zamana kadarki çabalarını başarıyla sürdürdüler. Bundan sonra da sürdürecekler.

* Ve biz bu üreticilerimizin her daim olduğu gibi daha güçlü bir şekilde yanlarında yer alacağız. Onları desteklemeye devam edeceğiz. Üreticimize diyoruz ki sen üret, yeter.

“BAKANLIKTA 150 BİN PERSONELE ULAŞACAĞIZ”

Bakan Kirişci, sektör temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından Bursa Valiliği ile büyükşehir belediyesini ziyaret etti. Heykeldeki tarihi belediye binasında milletvekilleri ile istişare toplantısı yapan Kirişci, AKP İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Kirişci, sektör temsilcileriyle yaptığı toplantıya ilişkin bilgi vererek şunları söyledi:

* Sabah güzel bir toplantıda sektör paydaşlarıyla bir araya geldik. Burada çok şey öğrendik. Onlara da bizim tarıma bakış açımızı paylaştık. Bizim tabi ki bakanlığımızın ismi Tarım ve Orman Bakanlığı.

* Sadece tarım yok, aynı zamanda Türkiye’nin tarım topraklarından daha fazla ormanlarımız var. Diğer taraftan bizim DSİ gibi bünyemizde devasa bir genel müdürlüğümüz var.

* Türkiye’de suyun yönetiminden ve suyun tarlaya, içme suyu olarak meskenlere ve sanayi tesislerine ulaştırılmasında gerçekten önemli bir görev ifa eden DSİ’miz var.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın stratejik bir konumda olduğuna dikkat çeken Kirişci, bakanlık bünyesinde 5 bin kişinin daha istihdam edileceğini söyleyerek, “150 bine yakın çalışanımız var. Halihazırda 145 bin, bundan sonra ilan etmiş olduğumuz personel ile birlikte 5 bin civarında, 150 bine ulaşacağız. Böylelikle Türkiye’nin beşinci büyük bakanlığı olma yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“SÖZLEŞMELİ ÜRETİM ÜZERİNDE HASSASİYETLE DURMALIYIZ”

Sözleşmeli üretim ile ilgili açıklamalarda da bulunan Kirişci, mülkiyet hakkı ile arazi kullanım hakkının birbirinden ayrılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

* Çiftçilerimizle yaptığımız görüşmelerde daha da perçinlendi diyebilirim. Sözleşmeli üretim hakikaten bizim hassasiyetle durmamız gereken konu olarak ortada duruyor.

* Mülkiyet konusu ile arazi kullanım konusunu birbirinden ayırmak, bizim tarıma bakışımızla ilgili ikinci husustur. Üçüncü olarak da biz öncelikle kendi insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere, stratejik ürünlere odaklanması gereken bir ülkeyiz.

* Bizim bu manada arz fazlası ürün üretip bunu ihraç etmek elbette mümkün ama bu tarım topraklarımızın yeterli olmaması ve mevcut tarım topraklarının bir kısmının da suya ihtiyaç duyuyor olması, bizim bu toprakları daha etkin kullanmamızı gerektiriyor. Buralara odaklanacağız. Bunlar üzerinden çalışmalar yürüteceğiz.

* Biz üreticimize güveniyoruz. Bu üretici bu zamana kadar ne badireler atlattı. Bu üreticilerimiz Allah’ın izniyle bizlerin de vermeye devam edeceği desteklerle üretmeye devam edecek.

* Tarlada bağda bahçede üretimi gerçekleştirilenlere ahırda, kümeste, ağılda bu faaliyetleri sürdürenlere, bunlara ‘eli öpülesi insanlar’ diyoruz. Allah onlardan razı olsun biz onlara desteklerimize devam edeceğiz. Biz onlara Sen üret, yeter diyoruz. Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu destekler devam edecek.

MHP İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Bakan Kirişci, AKP İl Başkanlığı’nın ardından MHP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Kirişci’yi, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve partililer karşıladı. Cumhur İttifakı’nın Bursa’daki ortağıyla bir araya gelen Kirişci, ittifak ortakları arasındaki dayanışmanın önemine vurgu yaptı. (DHA)