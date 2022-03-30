Tarım İl Müdürlüğü’ndeki 12 müdür haftanın 2 gününde at yarışlarında görev yapıyor

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev yapan 2 il müdür yardımcısı, 1 ilçe müdürü ve 9 şube müdürü haftanın 2 günü at yarışlarında görev yaptığı ortaya çıktı.

İsmail AKIN

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Antalya Tarım İl Müdürlüğü’nde görevli, 2 İl, 1 ilçe ve 9 şube müdürü, Çarşamba ve Cuma günleri Türkiye’nin 3’cü büyük hipodromunda at yarışlarında görev yapıyor.

İl Müdür yardımcısı Asım Karabulut Varış Komser yardımcılığı, İl Müdür yardımcısı Serbülent Ünal Teknik Müşavir, Koordinasyon Şube Müdürü İbrahim Irmak Start Hakemliği, Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun Varış Hakemi yardımcılığı, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Özden Filiz Tartı Hakem Yardımcılığı ve Döşemealtı ilçe Müdürü Erkan Çakar Pist Muayene Hakemliği, Bitkisel Üretim Şube Müdürü Safinaz Arslan, Çayır Mera Şube Müdürü Erdal Tekşut, Kırsal Kalkınma Şube Müdürü İzzet Kaş, Pist Muayene Hakem Yardımcılığı, Gıda Şube Müdürü Erdem Özmen, Tarımsal altyapı Şube Müdürü Şerife Aksoy Ring Hakem Yardımcılığı, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Özlem Çağrıcı Armut Doping Şüpheli Numune Koordinatörü Çarşamba ve Cuma günleri Türkiye Jokey Kulübü’nden ücret alarak görev yapıyor.

“2 GÜN AT YARIŞI 2 GÜN TATİL”

Devlet memuru olan 2 il müdür yardımcısı, 1 ilçe müdürü ve 9 şube müdürü 19 Ocak’tan bu yana Çarşamba ve Cuma günleri TJK Antalya Hipodromu’da görev yapması Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde bir takım aksaklıkların yaşandığı ifade edildi.

Antalya Tarım İl Müdürlüğü’ne Çarşamba ve Cuma günleri gelen vatandaşlar tüm müdürlerinin at yarışlarında görevli olması nedeniyle işlem yaptıramıyorlar. Kamu kurumunda görev yapan memurların iki gün at yarışlarında görevli olmaları ve iki günde hafta sonu izni yapmaları Antalya Tarım İl Müdürlüğü’nün 3 gün aktif olması anlamına geliyor. Gayri resmi bir durum varsa gereğinin yapılacağını söyleyen Antalya Tarım ve Orman Müdür vekili Gökhan Karaca, konu hakkında açıklama yapmadı.

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