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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı

Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. 

Yayınlanma: 09:42 - 06 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ilgın ilçesi Büyükoba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. (DHA)

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