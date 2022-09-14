Tarkan’dan Kapadokya tepkisi: Kültürel değerimizi bile rant için harcayabiliyorlar

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Kapadokya'da, 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanında yapımı devam eden yol çalışmalarına sanatçı Tarkan'dan da sert tepki geldi.

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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Kapadokya’da milyonlarca yılda oluşmuş peribacaları yol yapımı nedeniyle yok ediliyor.

1. derece arkeolojik ve doğal sit alanında yapımı devam eden yol çalışmalarına art arda tepkiler geliyor.

“ACİLEN DURMALI”

Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak çağrıda bulundu.

Tarkan, “Kapadokya gibi olağanüstü güzellikte, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde olan bir doğal ve kültürel değerimizi bile rant için harcayabiliyorlar. İnanılır gibi değil. Bu çalışmalar acilen durmalı ve Kapadokyamıza dokunulmamalı” ifadelerini kullandı.

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