Tarlanın ortasında 2 bin yıllık tarihi eser bulundu! İlk kez SÖZCÜ görüntüledi

Muğla’nın Milas ilçesinde bir çiftçinin tarlasının ortasında bulduğu 2400 yıllık oda mezarın olduğu gibi korunduğu ortaya çıktı. Üç kişilik bir soylu aileye ait olduğu belirlenen mezardaki eserler alındıktan sonra 3 metre derinlikteki odaya ilk kez SÖZCÜ kameraları girdi. Oda mezarın güzelliği görenleri hayrete düşürdü.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Meşelik Köyü'nde çiftçi Ahmet Karabacak'ın 5 gün önce traktör ile tarlasını sürerken pulluğuna takılan oda mezarda kazı çalışmaları başlatıldı. 5 gündür gece gündüz sürdürülen kazı ve kurtarma çalışmaları bugün sona erdi.

Sabaha karşı 3 metre derinliğinde 2 metre genişliğinde oda mezarın kapısını bulan arkeologlar 1.50 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde 40 santimetre kalınlığındaki oda mezarın yaklaşık bir tonluk kapısını kaldırdıktan sonra içeri girdi.

2400 YILDIR OLDUĞU GİBİ DURUYOR, ÜÇ ADET MEZAR VAR

Oda mezarın tam 2400 yıldan beri hiç bozulmadan durduğu ve yerden 60 santimetre yukarıda üç adet mezar bulunduğu ortaya çıktı.

Mezarın içerisindeki kemikler ve ölülere ait eşyaların Müze Müdürlüğü'ne götürülerek incelemeye başlandığı, yapılacak çalışmalardan sonra kime ve hangi tarihe ait olduğunun netlik kazanılacağı, gerekli açıklamanın ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacağı belirtildi.

İLK SÖZCÜ KAMERALARI GİRDİ

Tarlanın ortasında çıkan ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği oda mezara ilk kez SÖZCÜ kameraları girdi. Oda mezarın çok iyi korunduğu ve dönemin teknolojisine göre çok iyi yapıldığı ve vatandaşların oda mezarı görmek için bölgeye akın akın geldiği görüldü. Mezarda bulunan eserlerin önce restorasyonunun yapılacağı sonra konservasyona alınacağı belirtildi.

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