Taş ocağı istemeyen mahalleli Adalet Sarayı’na yürüdü

Edirne'nin Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye ve Yeni Mahallelerini kapsayan alanda, daha önce izin ve ruhsatları iptal edilen taş ocağının BOTAŞ tarafından yeniden aktif hale getirilmesine tepkiler büyüyor. Mahalle sakinleri, taş ocağının kapatılmasıyla ilgili dilekçeyi mahkemeye vermek üzere ellerinde dövizlerle bugün Keşan Adalet Sarayı’na yürüdü.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Keşan’da Belkoop karşısında BOTAŞ tarafından yeniden faaliyete geçirilen taş ocağının kapatılmasıyla ilgili olarak, Keşan Kent Çevre Ekoloji Platformu hazırladığı dava dilekçelerini bugün mahkemeye sundu.

20 YIL ÖNCE İZİN RUHSATI İPTAL EDİLMİŞ

Adliye Sarayı önünde toplanan mahalle sakinleri, “Mahallemizde taş ocağı istemiyoruz” pankartı açarak taş ocağını protesto etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Keşan Kent Çevre Ekoloji Platform Sözcüsü Saliha Kafalı, “Keşan Aşağı Zaferiye Mahallesi sınırları içinde kalan ve Yeni Mahalledeki Bel Koop Evlerine 160 metre mesafede bulunan eski taş ocakları 20 yıl önce ‘yerleşim yeri içinde kaldığı ve insan sağlığına zarar verdiği’ gerekçeleri ile izin ve ruhsatları iptal edilmiş ve kapatılmışlardı. İşte bu taş ocakları bu gün BOTAŞ tarafından hukuksuz bir şekilde yeniden aktif hale getirilmeye çalışılıyor” dedi.

“VALİLİK ANAYASAL HAKKIMIZI ELİMİZDEN ALDI”

“Başta Keşan Yeni Mahalle sakinleri olmak üzere tüm Keşanlıların itirazına karşın söz konusu ocaktan taş alma devam ediyor” diyen Kafalı, şu ifadeleri kullandı:

* BOTAŞ, Keşan yerleşim alanı içinde kalan ve Belkoop evlerine 160 metre mesafede olan 83 dekar alanı kaplayan taş ocağı için beş yıllığına ruhsat almış. Proje Tanıtım Dosyası hazırlatmış.

* 2 Mart 2022 günü ÇED sürecinin başladığı ve 03 Mart günü de Edirne Valiliğinin ÇED Yönetmeliğine aykırı olan ÇED gerekli değil kararı yayımlanmıştır. Edirne Valiliği bu kararı ile bizlerin en doğal ve Anayasal hakkı olan itiraz etme haklarımızı ellerimizden almıştır.

“BELEDİYE BAŞKANI ‘SAKINCASI YOKTUR’ CEVABI VERİYOR”

Kafalı, şöyle konuştu:

* Tüm bu hukuksuzluklar yanında bizleri en çok üzen ise Sayın Belediye Başkanımızın tavrıdır. BOTAŞ'ın aktif hale getirmeye çalıştığı ve Keşan Bel-Koop evlerine 160 metre mesafede olan taş ocakları ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunduğu Proje Tanıtım Dosyası hakkında 2 Mart 2022 günü Keşan Belediye Başkanlığından görüş isteniyor ve Sayın Belediye Başkanımız aynı gün içinde yani 2 Mart günü ekleriyle 180 sayfa olan Proje Tanıtım Dosyası hakkında ‘kurumumuzca sakınca yoktur’ cevabı veriyor.

* Oysa ÇED Yönetmeliği 17. Maddesine göre Sayın Belediye Başkanı 30 gün içerisinde cevap verme hakkına sahiptir. Belediye Başkanının bu denli hızlı cevap vermesi bizleri yaralamıştır.

“PROJE TANITIM DOSYASINA KESİN OLARAK UYULMUYOR”

Projenin tanıtım dosyasına uyulmadığına dikkat çeken Kafalı, sözlerini şöyle tamamladı;

* Şunu herkes çok iyi bilmelidir ki BOTAŞ'ın ruhsatı 5 yıllıktır. Proje Tanıtım Dosyasında 1 adet EKSKAVATÖR ( taş kırıcı) 1 adet doldurucu kepçe ve 3 adet kamyon ile işi yapacakları yazıyor.

* Son bir haftadır 4 adet EKSKAVATÖR (taş kırıcı) 10'un üzerinde kamyon ile Cumartesi Pazar demeden sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlıyorlar.

* Proje Tanıtım Dosyasındaki taahhütlerine daha başlangıçta uymamaktalar ve ÇED Yönetmeliğine göre çalışmanın durdurulması gerekmektedir.

“YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ VERİLECEĞİNE İNANIYORUZ”

* Bu durum karşısında bizlerin yapabileceği tek şey Edirne İdare Mahkemesinde Edirne Valiliğinin vermiş olduğu ÇED Gerekli değildir kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açmaktır. Bizlerde bu gün onu yapıyoruz.

* Biraz sonra avukatımız ile birlikte dava dosyamızı Edirne İdare Mahkemesine iletilmek üzere içeriye teslim edeceğiz. Biz halkız ve Anayasa da 56. maddede tanımlanan temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak istiyoruz. Mahallemize Taş Ocağı istemiyoruz. Yaşam hakkımıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkıyoruz.