Taşeronun cebi dolacak: Tecrübesiz yangın söndürme işçisi

Muğla'nın Köyceğiz ve Marmaris Orman İşletme Müdürlükleri firmalara orman yangın söndürme işi verileceğini ilan.gov.tr üzerinden duyuruda bulundu.

Mustafa SARIİPEK

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Orman Genel Müdürlüğü bu sene 5 bin orman yangın söndürme işçisinin alınacağını duyurmasının ardından, ilan.gov.tr üzerinden de verdikleri ilanla Muğla'nın Marmaris ve Köyceğiz İşletme Müdürlüklerine yangın söndürme işi için özel firmalara hizmet izni verileceği duyurusu yapıldı.

2010 öncesinde uygulanan bu işlemden söndürme işçilerinin yetersizliği nedeniyle randıman alınamadığı için vazgeçilmişti. Bir diğer nokta ise müdürlüklerin bünyesinde çalıştırdığı geçici işçilere 7 bin lira civarında ödeme yaparken, taşeronların işçileri asgari ücretle çalıştırması olacak. Aradaki fark ise taşeronun cebine gidecek. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin SÖZCÜ'ye özel açıklama yaptı.

MARMARİS VE KÖYCEĞİZ İÇİN İLANLAR

180 günlük süre için verilen ilan metni şöyle:

“ Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Hisarönü Orman İşletme Şefliği, Değirmenyanı Yangın İlk Müdahale Ekip Merkezinde konuşlandırılmak üzere 2022 yılı orman ve kırsal alan yangın söndürme işçiliği ve minibüs kiralama işi hizmet alımı yapılacaktır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Teklifler 25 Nisan'a kadar verilebilecek.

Köyceğiz'de de 214 günlük süre için orman söndürme işçisi ve minibüsün kiralanacağı yukarıdaki kanun ve metinle duyuruldu. Köyceğiz'deki son ihale teklif tarihi ise 18 Nisan.

NEDEN VAZGEÇİLEN SİSTEME DÖNÜLDÜ?



İsminin açıklanmasını istemeyen bir orman müdürlük yetkilisi yangın sezonu öncesinde açıklanan “Yeni sezon için 5 bin orman yangın söndürme işçisi görev yapacak” açıklamasının tutturulamayacağı için böyle bir önleme gidildiğini savundu. Yetkili, “Yangın sezonuna çok az süre kaldı. Bu süre içinde alınacak söndürme işçilerinin mülakatları, intibakları ve eğitimleri zaman alacağı için 5 bin sayısını tutturamayacaklarından korktukları için böyle bir yola başvurulmuş olabilir” dedi.

YİNE TAŞERONUN CEBİ DOLACAK



Orman müdürlüğünden emekli bir müdür ise konuya daha da açıklık getirerek şunları söyledi:

“İhale açıyorsunuz, bir firma bir, ya da birkaç araç ile içinde de yangın söndürme işçileriyle işi alıyor diyelim. İşi alan firma ile çalıştıracağı işçilerin bu konuda ne kadar etkin ve tecrübeli olduğu bilinmiyor. Yapılacak yanlışlar orman müdürlüklerinin sorumluluğundan çıkarak söndürme işçileri hedefe konuluyor. Bir diğer konu da işçilere ödenecek ücret. Müdürlüklerde orman yangın söndürme işçileri 6-7 bin lira civarında ücretlendiriliyor. Taşeron ise bu kişileri asgari ücret üzerinden çalıştırarak aradaki farkı kendisi alıyor. Sonuçta yangını söndüren işçi ama havadan para kazanan taşeron oluyor.”

SÖNDÜRME UZMAN İŞİDİR, ORMAN KÖYLÜLERİ YETİŞTİRİLMELİDİR



Konuyla ilgili SÖZCÜ'ye özel açıklama yapan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, orman yangınları ile mücadele özel şirketler eliyle yapılmasının denendiğini ve birçok yanlışları olmasından dolayı iptal edildiğini söyledi. Girgin, “Yangınla mücadelede en önemli konu yerinde ve zamanında müdahaledir. Bunu da ancak orman köylüleri yapar. Yangın işçisi orman köylülerinden olmalıdır.

Hem orman köylüsü desteklenir hem de ormanı iyi tanıdığı için yangına daha hızlı müdahale sağlanır. Ayrıca yangınla müdahale uzmanlık işidir. Yangın işçisi kurum emrinde güvenceli ve yangın eğitimi almış kişilerden olmalıdır. Orman varlığımızı korumaya yönelik sistemli, planlı politikalara ihtiyaç var.

Geçtiğimiz yaz sadece Muğla'da meydana gelen orman yangınlarında 67 bin hektar alan küle döndü. Yangınla mücadele sürecindeki eksiklikler kamuoyunda çokça tartışıldı. Bakanlığa düşen, bu süreçten çıkarılan derslerle birlikte, eksiklikleri hızlıca gidermekti. Bu yapılmadı” diye konuştu.

BU İŞLER KAMU ELİYLE OLMALI



Bütüncül bir strateji oluşturmak yerine; alandaki odaları, sendikaları, uzmanları dinlemeden, ihtiyaçları kamu eliyle değil piyasa aracılığıyla gidermeye yönelik adımlar atıldığını da sözlerine ekleyen Girgin, şu ifadeleri kullandı:

“Bu temel sorunu çözmeyecektir. Bütüncül strateji için şu alanlarda çalışmalar yapılmalıdır:

– Ormancılık faaliyetleri için gerekli etkin bütçe politikalarının hayata geçirilmesi,

– Uzmanlaştırmayı olanaksızlaştıran geçici ve sözleşmeli çalışma biçimlerine son verilmesi,

– Kadrolu bir istihdam yapısı oluşturulması,

-O orman yangınlarının önlenmesine yönelik uluslararası modelleri hesaba katan yüksek teknolojili çok boyutlu stratejiler güncellenmesi,

– Ağaçlandırma ihtiyacının tespiti ve bu ihtiyacın giderilmesine yönelik adımların belirlenmesi, erozyon önleme çalışmalarını güçlendirecek politikaların oluşturulması,

– Orman ekosistemlerinin yasadışı eylemlerle yok edilerek tarım alanı ve yerleşim yerine dönüştürülmesinin engellenmesi,

– Odunsu ürün hasadının bir plan dahilinde ve bilinçli yapılması, ağaç kesme işlerinde çalıştırılan köylülerin ekonomik ve demokratik haklarını koruyan bir çalışma düzeninin oluşturulması,

-Ormansızlaşmaya neden olan izinlerin önlenmesi,

-Ormanların yok olmasına sebebiyet veren mevzuatın değiştirilmesi.

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