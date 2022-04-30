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19 vekil, 3 ay yaşlıların sorunları araştıracak

Yaşlıların sorunlarını araştırmak üzere bir meclis araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayınlanma: 07:31 - 30 Nisan 2022 Güncellenme:
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19 vekil, 3 ay yaşlıların sorunları araştıracak

Yaşlıların hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sorunların araşıtırlarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Araştırmayı yapacak komisyon 19 üyeden oluşacak. Komisyonun çalışma süresi Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olarak belirlendi.

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