TDP lideri Sarıgül: Millet pide alamaz hale geldi

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarıgül, gelen zamlara dikkat çekerek, "Hurmalar, etli yemekler, salatalar, tatlılar iftar sofralarından kalktı. Millet sıcak bir pide alamaz hale geldi" dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ramazan ayına zamlarla girildiğini ifade eden Sarıgül, “Ekmeğe, ete, şekere, doğalgaza gelen zamlarla karşıladık.

Hurmalar, etli yemekler, salatalar, tatlılar iftar sofralarından kalktı. Millet sıcak bir pide alamaz hale geldi. Halkımızın yüzde 62'si ekmek, yüzde 73'ü çay, yüzde 83'ü ayçicek yağı almakta zorlanıyor.” dedi.

Sarıgül, “Türkiye bu haldeyken siyaset ne yapıyor? Neyi konuşuyor?” sorusuna ise “İktidardaki ittifak, koltuğu sağlama almak için seçim kanunu çıkarıyor. Altılı ittifak da, yuvarlak masalarda toplama, çıkarma yapıyor. Bu millet, sofrasına ne koyacak, bu Ramazan, nasıl geçecek, düşünen yok. Halkın derdiyle dertlenen, halkın gündemini bilen tek parti Türkiye Değişim Partisidir. TDP ittifak siyaseti değil mutfak siyaseti yapan bir partidir” yanıtını verdi.

“SÜTTE LEKE VAR BUNLARDA YOK”

“Türkiye'miz, her türlü hükümet, her görüşten parti gördü. Ama AKP gibi bir parti, AKP hükümetleri gibi bir hükümet inanın görmedi” diyen Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Doğalgaza neden zam yaptınız diyoruz? Dışarıdan alıyoruz diyorlar. Elektriğe neden zam yaptınız diyoruz? Doğalgaz fiyatları arttı diyorlar. Döviz yükseliyor, dış güçlerin oyunu diyorlar. Üstümüze zam yağıyor, sorumlusu stokçular oluyor.

Sütte leke var ama bunlarda leke yok, teflon tava gibiler üstlerine hiçbir şey yapışmıyor. 20 yıldır ülkeyi yönetiyorlar, sıkılmadan hazırlık dönemiydi, bize bir şans daha verin diyorlar. Ekonomideki başarısızlıklarını hep bir yerlerin üstüne yıktılar.

Zeytinyağı gibi hep üste çıktılar. Muhalefeti hep ofsayta düşürdüler. 20 yıldır Ağustos böceği gibi cır cır öttüler. Karşılarında muhalefet görmediler. Ama yağma yok, artık Türkiye Değişim Partisi var”

“AKP 84 MİLYONU DEĞİL 84 KİŞİYİ ÖNEMSEDİ”

3600 ek gösterge için hükümetin ipe un serdiğini kaydeden Sarıgül,

“Kur korumalı mevduat için kaynak buluyorlar, EYT'liler için bulamıyorlar. Sayın Erdoğan Türkiye, 2023’ten sonra bambaşka bir döneme girecek sabredin diyor.

18 yıl önce de meclis kürsüsünden “3 yıl sonra cebiniz şişecek” diyordu. Aradan kaç 3 yıl geçti? 6 tane… Kimin cebi şişti? İşçinin, emeklinin, çiftçinin, esnafın değil 84 kişinin cebi şişti. Çünkü AKP 84 milyonu değil 84 kişiyi önemsedi.

84 milyonun hakkını 84 kişiye yedirdi. Bugün eğer işsizlik varsa, yoksulluk varsa nedeni doymayan 84 kişidir. Sorumlusu AKP’dir” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN ÇARESİ KENDİNE YETER HALE GELMEK”

Sarıgül, sözlerini şöyle tamamladı: “Yokluğu ve yoksulluğu yenecek olan parti TDP’dir. TDP kavga değil, çare partisidir. Türkiye'nin çaresi kendine yeter hale gelmektir. Bunun adı ekonomik milliyetçiliktir. Türkiye Değişim Partisinin ana felsefesi, ekonomik milliyetçiliktir.

Biz, Malazgirt'ten Kocatepe'ye tam bağımsız Türkiye diyen bir partiyiz. Tam bağımsız Türkiye için ekonomik milliyetçilik yapıyoruz. Ekonomik milliyetçilik büyük ve güçlü Türkiye demektir. Türkiye Değişim Partisi noksansız demokrasi, güçlü ekonomi, kudretli ordu demektir. Türkiye Değişim Partisi olarak ülkemizi içeride huzurlu, dışarıda onurlu bir ülke yapacağız”

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