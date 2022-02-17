Tecavüzlerin yaşandığı Kuran kursunda görevli 7 kişi ve müftü açığa alındı!

Erzurum'un Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki Hacı Bahattin Evgi Kuran Kursu’nda yaşanan istismar ve şiddet olayı ile devam eden soruşturma kapsamında Palandöken Müftüsü dahil 7 kişinin açığa alındığı öğrenildi.

Orhan BOZKURT

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Hacı Bahattin Evgi Kuran Kursu'nda yaşanan taciz olayı sonrası, Kuran Kursu çalışanlarıyla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlendirdiği murakıbın raporu doğrultusunda, daha önce açığa alınan 7 kişi görevlerine iade edilmişti.

Bu gelişme sonrasında Erzurum Valisi Okay Memiş, yeniden soruşturma istemişti. Ayrıca davaya bakan savcı da tecavüzlerin yaşandığı kuran kursu çalışanları hakkında pazartesi günü itibariyle resen soruşturma başlatmıştı.

SORUŞTURMANIN SELAMETİ İÇİN

Valilik tarafından yürütülen soruşturmanın selameti için daha önce görevlerine iade edilen kuran kursu çalışanlarının tamamı ile birlikte Palandöken Müftüsü Abdülhalim Acar’ın da açığa alındığı öğrenildi.

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