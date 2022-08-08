Tehlike ‘geliyorum’ dedi, müdahale edilmedi, yol aşama aşama çöktü

Trabzon’un merkez Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilbük Mahallesi’nde 5 ay önce yaşanan heyelan sonrasında araç yolu çöktü. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 aydır zemin etüdü dışında hiçbir müdahale yapılmayan yol nedeniyle ilçe sakinleri ulaşım mağduriyeti yaşarken, yolun üst tarafındaki bina da yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Elif ÇAVUŞ

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Trabzon'un merkez Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilbük Mahallesi'nde 15 Mart tarihinde yaşanan heyelan sonrasına yol üzerinde küçük bir çatlak meydana geldi. Trabzon Büyükşehir Beleyesi tarafından 23 Mayıs tarihinde çatlak olan bölgede zemin etüdü yapıldı ancak sonrasında hiçbir müdahale yapılmayınca, aradan geçen süre içinde yol aşama aşama çöktü.

Karşıyaka küme evlerine giden yol tamamen trafiğe kapandı. Yaklaşık 713 nüfusu olan Yeşilyurt mahallesinin sakinleri, 3 km daha fazla yolu uzatan alternatif yol güzergahını kullanmak zorunda kaldı. Heyelanlı bölgenin üst tarafında bulunan 3 dairelik bina ise yıkılmak üzere.

NEYİ BEKLİYORLAR BİLMİYORUZ

Çöken yolun bir an önce yapılması çağrısında bulunan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, “Büyükşehir Belediyesinden arkadaşlar gelmiş, incelemelerde bulunmuş ve etüt yapmışlar. Fakat hala somut bir adım atılmamış. Trabzon'un merkezinde bir mahallede ana yolu çökmüş, üzerinden bunca zaman geçmiş ama ilgililer öylece bekliyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin bu sorunu çözecek imkanı varken çözüm neden ağırdan alınıyor? İnsanların hastası olur, cenazesi olur, acil işi olur. Mahallenin ana yolu kapalı olur mu? Ne yapsın bu insanlar? Yol beklemez, hizmet beklemez. Neyi bekliyor, niye bekliyorlar bilmiyoruz” dedi.



BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALINMALI

Aynı yolda daha önce de heyelan nedeniyle çökmelerin yaşandığına dikkat çeken Kaya şöyle konuştu:

“Buradaki heyelana bir an önce müdahale edilmezse ve önlem alınmazsa yoldaki çöken alan büyüyebilir. Mecburiyetten yolu bu haliyle kullananlar olabilir. Allah korusun, can ve mal kayıpları yaşanabilir.

O nedenle yetkililerden bir an önce buradaki soruna kalıcı çözümler getirecek adımları atmalarını rica ediyorum.” dedi. CHP Ortahisar İlçe Başkanı Fatih Suat Oyman, heyelanlı bölgede incelemelerde bulundu.

Oyman, “Küçük bir çatlakla başlayan Yeşilbük-Karşıyaka Küme evleri yolu ve duvarı zaman geçtikçe iyice çökmüş. Hemen yanıbaşında evin de bulunduğu bölgeye acil müdahele gerekiyor. Zamanla bu hale gelen yol için ne bekleniyor?”

Yolun ihale aşamasında olduğunun söylendiğini ifade eden Yeşilbük Mahallesi muhtarı Osman Topalak, belediyenin acil çözüm üretmesi gerektiğini belirtti.

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