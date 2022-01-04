Temel Karamollaoğlu coronaya yakalandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na yapılan corona testinin pozitif sonuç verdiği belirtildi. Karamollaoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu olduğu öğrenildi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı.

Karamollaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde dinlenerek karantina süresini geçireceği öğrenildi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Karamollaoğlu, “Bugün yaptırdığım Covid testim pozitif çıktı. Hamdolsun kendimi iyi hissediyorum. Karantina sürecini evimde geçireceğim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN TELEFON

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

DAVUTOĞLU’NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaşarak, “Koronavirüs testi pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Sn. Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Karamollaoğlu başta olmak üzere tedavi gören tüm hastalarımıza Rabbimden acil şifa diliyorum” dedi.

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